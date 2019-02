ESTILO FORT: LAS ELECCIONES DE MARTITA

Mejor amiga: "Dos: Abril y Florencia".

Playlist: "Michael Jackson; se me pegó de papá. Pero en mis 15 voy a poner cumbia y reggaetón, que odio… pero si no, no me baila nadie. También escucho trap yanqui: Lil Peep y XXX Tentación".

Tele: "No miro. Prefiero el celu y la compu para ver Netflix".

Perfume: "Uno de Versace… No me acuerdo el nombre".

Ropa: "Acá compro poco. Sí en Estados Unidos. Tengo mucha en color negro y voy viendo qué marca nueva aparece. Me gusta lo original y llamativo".

Una modelo: "No conozco. Me gusta el look de Billie Eilish".

Gasto plata en: "Arte. Tengo en mi habitación un cuadro de (Romero) Britto (un pintor brasileño) , que compré yo. Es un perro con una corona de brillitos".

Hobby: "La astrología. Sé hacer cartas natales. Y sigo páginas de Instagram que hablan del tema".

Auto: "Por ahora no puedo manejar (ríe), aunque anduve en cuatri. Me gusta la Bugatti Chiron (un deportivo valuado en 3 millones de euros). Al Rolls Royce de mi papá sólo lo usaría afuera".

Deportes: "Básquet, pero no hice".

Hincha de: "Boca, como mi papá y mi familia, excepto mi prima y mi abuela, que es de Racing".

Cocina: "Nada".

Ciudad favorita: "Miami. Pero me gustaría conocer Europa".