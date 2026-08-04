“Experto” que reveló las pruebas del fraude que denunció Gustavo Petro es realmente un promotor de conciertos: “Dije que necesitaba un estadístico”

Carlos Oñoro fue blanco de burlas en redes sociales - crédito @RTVCnoticias/X

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Un ingeniero presentado como experto en metadatos explicó ante las cámaras de Rtvc las presuntas irregularidades que, según el gobierno saliente de Gustavo Petro, constituyen prueba de un fraude electoral algorítmico en los comicios del 21 de junio.

El clip se volvió viral por los errores del propio expositor. Varios usuarios en X señalaron que el ingeniero habría mencionado “150.000 municipios” durante su análisis, una cifra que Colombia está lejos de tener: el país tiene 1.102 municipios.

La transmisión forma parte de una cadena de presentaciones impulsadas por Gustavo Petro para sostener su tesis de fraude.

RTVC presentó a Carlos Oñoro como ingeniero de sistemas experto en metadata - crédito @RTVCnoticias/X

Y es que el jefe de Estado dedicó el lunes 3 de agosto una hora ante la prensa a detallar su versión: los formularios E-14 —las actas oficiales de cada mesa de votación— habrían sido modificados por programadores después de que los conteos llegaron a la Registraduría Nacional.

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El argumento técnico central gira en torno a la eliminación del “candado hash”, un mecanismo que genera una huella digital única en cada archivo PDF e impide su alteración sin dejar rastro.

Otro de los que respalda la hipótesis de Petro es el exsenador Gustavo Bolívar, quien presentó una exposición paralela en sus redes sociales, denunció además que desde 2023 la Registraduría comenzó a subir las actas E-14 divididas en dos bloques separados y sin metadatos que permitan verificar cuándo fueron creados o modificados.

Petro defendió a Carlos Oñoro de los ataques en redes sociales por su falta de conocimiento sobre la información que presentó - crédito @petrogustavo/X

Debido a los ataques, el presidente escribió un mensaje en su cuenta de X en el que defendía a Oñoro: “Carlos es barranquillero y logra claramente expresar como se hizo el fraude electoral en las pasadas elecciones.

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Una ciudadanía inteligente en programación y estadística de más de 75.000 testigos digitales, lograron descubrir el fraude electoral”.

¿Quién es Carlos Oñoro?

Carlos Oñoro, el ingeniero que expuso ante las cámaras del Sistema de Medios Públicos las presuntas irregularidades electorales, no es un experto en metadatos en el sentido técnico tradicional.

Su perfil de LinkedIn lo describe como un empresario de Barranquilla con más de tres décadas en la industria del entretenimiento y el mercadeo digital, y como CEO de Magic Talent Entertainment, empresa dedicada a la promoción y producción de eventos musicales en Colombia.

Estos son los servicios que ofrece Carlos Oñoro en su perfil de LinkedIn - crédito Carlos Oñoro/LinkedIng

Su formación declarada incluye certificaciones en tecnologías de la información, administración de sistemas y programación —entre ellas el Google IT Support Professional Certificate y cursos de Python avalados por Google y Coursera—, además de estudios en la Universidad Industrial de Santander.

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También ofrece servicios de desarrollo web, SEO y consultoría en mercadeo digital.

Fue precisamente esa hoja de vida la que alimentó las burlas en redes tras la transmisión de Rtvc, donde en un momento de su exposición dijo “150.000 pueblos” en lugar de “votos”.

El supuesto ingeniero de metadatos es músico y productor musical - crédito @DanielSamperO/X

El desliz se convirtió en el centro de las críticas y opacó el contenido de su presentación.

Oñoro respondió directamente desde su cuenta de X. Reconoció el error verbal, pero lo enmarcó como un tropiezo menor dentro de una exposición de casi una hora: “Ayer hablé casi una hora y en un momento dije 150 mil pueblos en lugar de decir votos. Y eso es lo único que bodegueros mayores y menores han podido ‘destacar’ de la exposición”.

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Sobre las dudas en torno a su idoneidad técnica, el empresario aclaró que nunca se presentó como la autoridad definitiva del análisis. “Desde el primer día de los hallazgos dije que necesitaba un estadístico o un científico de datos que replicara y certificara estos datos”, escribió.

Según explicó, los resultados solo los dio por válidos después de un análisis forense de 51 páginas elaborado por alguien con las credenciales para hacerlo.

El supuesto ingeniero que presentó Petro para analítica de datos sobre el supuesto fraude electoral se defendió en redes - crédito @CarlosOnoro/X

En los últimos años, Oñoro ha mantenido una presencia activa en redes sociales donde publica con frecuencia sobre actualidad política, lo que lo llevó a involucrarse en el seguimiento ciudadano de las actas electorales junto al grupo de autodenominados “testigos digitales” que respaldan la tesis de fraude del presidente saliente Gustavo Petro.

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