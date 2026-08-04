Homero Pettinato vive su historia de amor más insólita con Astrid, su pareja de cartón

Con su característico sentido del humor, Homero Pettinato dio a conocer a su nueva pareja y sorprendió a sus compañeros del panel en vivo (Soñé que volaba - Olga)

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La vida amorosa de Homero Pettinato siempre fue motivo de charla, pero en esta oportunidad el conductor de Soñé que volaba (Olga) sorprendió a todos con un giro inesperado y mucho humor. Después de la mediática ruptura con Sofía la Reini Gonet, y tras meses de rumores, Pettinato decidió burlarse de las especulaciones que lo rodean y “presentó” a Astrid, su flamante novia de cartón. La ocurrencia, lejos de pasar desapercibida, desató risas en el estudio y se viralizó en redes, con videos de citas, paseos y hasta escenas románticas protagonizadas por el particular personaje que, al menos por ahora, se robó el corazón del conductor.

Todo se dio durante una emisión del programa, cuando Homero lanzó la bomba sin previo aviso. “Estoy de novio”, anunció con una seriedad impostada, desatando la reacción inmediata de sus compañeros. Migue Granados fue el primero en mostrarse incrédulo preguntó, mientras Lucas Fridman y Victoria Garabal sumaban dosis de curiosidad y bromas al aire. La noticia, lejos de ser lo que parecía, terminó virando hacia el absurdo cuando Homero confesó que su pareja no era una figura del ambiente ni una influencer, sino una figura de cartón a la que bautizó como Astrid.

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La charla se volvió cada vez más desopilante. Entre preguntas sobre si ya se decían “te amo”, intentos fallidos de adivinar nombres de supuestas candidatas y referencias a figuras como Evitta Luna, Pupina Plomer, entre otras, Homero jugó al despiste y estiró la intriga todo lo posible. “Es mi novia, hermano, dejame tranquilo”, respondió entre risas cuando sus compañeros intentaron analizar a Astrid, la misteriosa protagonista de videos y escenas que rápidamente se volvieron virales.

Homero Pettinato paseando con su nueva "pareja", quien terminó siendo una figura de cartón con peluca (Captura de video)

En medio de carcajadas, el equipo aprovechó para repasar algunos videos de las “citas” de Homero y Astrid por el barrio porteño de Recoleta. Allí se los pudo ver en situaciones tan insólitas como románticas: paseos a pie, salidas a comer, vueltas por la cuadra y hasta momentos al aire libre en los que Astrid, siempre inmutable, acompañó a Homero en saltos, caminatas y gestos cómplices. “Mirá, me abraza”, bromeó Pettinato mientras la cámara mostraba cómo intentaba recrear una escena de pareja con su flamante novia de cartón.

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El equipo no perdió la oportunidad de sumarse a la parodia. “Está linda, amigo”, se animó a decir Migue, mientras Lucas y Victoria elogiaban el “cuerpo” de Astrid y se maravillaban con sus habilidades para saludar o meterse la mano en el bolsillo. La complicidad del grupo quedó clara cuando todos celebraron la ocurrencia y redoblaron la apuesta con comentarios sobre la supuesta historia de amor. “Si vos estás feliz…”, deslizó Victoria.

El integrante de Soñé que volaba sorprendió al dar a conocer su relación ficticia con una figura de cartón (Captura de video)

Las “salidas” con Astrid incluyeron momentos tan absurdos como encantadores: desde videos en los que la lleva a recorrer la ciudad, hasta escenas en las que ella “fuma churro” o saluda a la cámara con un gesto mecánico. Incluso hubo espacio para la fantasía, cuando Homero aseguró que Astrid es acróbata y una de las “cantantes más imponentes”, mientras el resto del equipo jugaba a analizar cada detalle del cartón como si se tratara de una verdadera celebridad.

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El sketch, a mitad de camino entre parodia y catarsis, dejó en claro que Homero Pettinato no solo no rehuyó al tema de su vida privada, sino que aprovechó la oportunidad para convertirlo en contenido y reírse de sí mismo. El equipo de Soñé que volaba acompañó la ocurrencia con entusiasmo, y las redes no tardaron en multiplicar los videos y comentarios sobre la “relación” más insólita del momento. Así, la soltería del conductor se transformó en material de humor y, una vez más, Homero demostró que el mejor antídoto contra la exposición es la capacidad de reírse de sí mismo.