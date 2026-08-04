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Ministerio de Educación convoca a 28 mil alumnos dominicanos para la segunda ronda de Pruebas Preuniversitarias 2026

La aplicación se realizará del 6 al 9 de agosto en 270 centros distribuidos en todo el país, con supervisión de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes y equipos regionales y distritales

El Ministerio de Educación de la República Dominicana convocó a 28,000 estudiantes dominicanos a la segunda ronda de las Pruebas Nacionales 2026. (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El Ministerio de Educación de la República Dominicana convocó a 28,000 estudiantes dominicanos a la segunda ronda de las Pruebas Nacionales 2026. (Foto cortesía Ministerio de Educación)
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Miles de estudiantes dominicanos se preparan para una cita clave en su trayectoria educativa. El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ha convocado a 28,000 alumnos de Educación Secundaria y de Educación Secundaria para Personas Jóvenes y Adultas para participar en la segunda ronda de las Pruebas Nacionales 2026, un proceso que definirá el avance académico de quienes están por finalizar el ciclo preuniversitario.

La convocatoria, que abarca a estudiantes de todo el país, se desarrollará entre el 6 y el 9 de agosto en 270 centros sede dispuestos por el Minerd.

Según informó la institución, estos centros recibirán a los alumnos provenientes de diferentes establecimientos educativos, con la organización y supervisión a cargo de la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes, una dependencia del Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa.

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El programa de Pruebas Nacionales forma parte del sistema de evaluación que rige la educación preuniversitaria dominicana. El objetivo principal es certificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y proporcionar información relevante para la toma de decisiones que impacten en la mejora de la calidad educativa.

El Minerd destacó que este instrumento permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el proceso de enseñanza, así como orientar políticas públicas y estrategias pedagógicas a nivel nacional.

Lanzaron un programa de créditos educativos para estudiar en el país y en el exterior en República Dominicana (Foto cortesía Presidencia de la República)
Lanzaron un programa de créditos educativos para estudiar en el país y en el exterior en República Dominicana (Foto cortesía Presidencia de la República)

De acuerdo con el calendario oficial, las evaluaciones abarcarán las áreas de Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Española y Ciencias de la Naturaleza. La jornada de aplicación iniciará a las 9:00 de la mañana para los estudiantes del nivel secundario y a las 8:40 para quienes cursan la modalidad de Personas Jóvenes y Adultas. El ministerio solicitó a los convocados presentarse una hora antes en sus respectivos centros sede, con el fin de facilitar la logística y garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

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Cada centro educativo ha recibido instrucciones precisas para informar a sus estudiantes sobre la asignación de centros y la verificación previa de la información. El Minerd subrayó la importancia de esta coordinación, ya que la puntualidad y la preparación previa contribuyen a un desarrollo ordenado y eficiente de la jornada evaluativa.

A través de estas pruebas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana busca asegurar que el sistema educativo responda a estándares de calidad y que los egresados cuenten con las competencias necesarias para su siguiente etapa formativa. Las evaluaciones, coordinadas por las Direcciones Regionales y los Distritos Educativos, representan un paso fundamental dentro del proceso de finalización de estudios preuniversitarios.

Una maestra explica a una alumna frente a un pizarrón. Estudiantes de uniforme azul y beige y cuatro adultos sentados en una mesa observan la clase en un aula.
Una maestra de República Dominicana dirige una clase presencial para adolescentes, mientras un grupo de directores o maestros la evalúa atentamente en un aula luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo, distribuido en toda la geografía nacional, implica la movilización de recursos humanos y técnicos para garantizar un desarrollo adecuado de las pruebas. El Minerd reiteró que todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos de presentación.

Las Pruebas Nacionales constituyen un mecanismo central en el modelo educativo dominicano, utilizado tanto para certificar el nivel de conocimientos alcanzado como para retroalimentar a la administración educativa sobre el desempeño general de los estudiantes. La información obtenida a partir de estos exámenes contribuye a la planificación y toma de decisiones orientadas a fortalecer la calidad de la educación en la República Dominicana.

Esta segunda convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes no participaron en la primera aplicación o necesitan mejorar sus resultados. El Minerd asegura que el proceso se desarrollará bajo estricta supervisión y con el acompañamiento de los equipos técnicos regionales, buscando que la experiencia sea transparente y formativa para todos los involucrados.

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