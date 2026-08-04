Recategorización del monotributo: hasta cuándo hay tiempo, qué hay que contemplar y qué pasa si no lo hago

El plazo para la recategorización en el monotributo vence el 5 de agosto, según el cronograma oficial de ARCA. (Foto: Shutterstock)

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Mañana, miércoles 5 de agosto, vence el plazo para la recategorización en el monotributo tras la actualización de los montos de facturación por el acumulado de inflación de los últimos seis meses. Frente a ello, todos los que están adheridos al Régimen de Pequeños Contribuyentes deben revisar si tienen que continuar en la misma categoría o no y, en base a eso, iniciar el trámite en la página de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para subir o bajar.

La recategorización del monotributo obliga a los contribuyentes a revisar en detalle los nuevos parámetros que tiene ARCA. Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la recategorización solo corresponde a quienes deben cambiar de categoría, ya sea subiendo o bajando. Quedan fuera de esta obligación quienes mantuvieron los mismos parámetros y quienes aún no cumplen seis meses dentro del Régimen, pero para saberlo hay que revisar datos.

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Cómo hacerlo

Entre los errores más frecuentes que comenten los contribuyentes, Domínguez ubicó el cálculo de la facturación sobre lo efectivamente cobrado en el último año, en vez de lo devengado. Los ingresos brutos a tener en cuenta son los devengados durante el período, sin importar cuándo se percibieron. Así, una factura emitida en junio de 2026 y cobrada en agosto se computa en el semestre julio 2025-junio 2026, aunque el dinero todavía no haya ingresado.

También se debe tener en cuenta que la categoría asignada por ARCA no depende solo de la facturación. El organismo revisa cuatro parámetros centrales: ingresos brutos acumulados, alquileres devengados del inmueble afectado, superficie destinada a la actividad y consumo de energía eléctrica en los últimos doce meses. Un contribuyente puede mantener su nivel de facturación y, aun así, quedar obligado a recategorizarse si alguno de los otros parámetros cambia de manera sustancial.

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Nuevos valores del monotributo tras el ajuste de junio por la inflación de los últimos seis meses. (Foto: Infobae)

Si de la evaluación de estos factores surge la necesidad de modificar la categoría, el cambio y el nuevo importe de impuesto a pagar recién se aplican desde el vencimiento de agosto de 2026. El pago de julio se efectúa con la categoría anterior, por lo que la actualización se reflejará en el siguiente período fiscal.

Tramite simplificado

ARCA ofrece una herramienta simplificada que presenta la facturación registrada de acuerdo con los comprobantes electrónicos emitidos y sugiere una categoría adecuada. Pero Domínguez advirtió que aceptar la sugerencia automática sin corroborarla con la facturación real, incluyendo cobros por transferencia, billeteras virtuales o posnet que el organismo no siempre capta en su totalidad, representa uno de los errores más habituales. La categoría sugerida puede no coincidir con la que corresponde en función de todos los parámetros.

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En la misma línea, Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, subrayó la importancia de que los contribuyentes controlen los ingresos facturados en los últimos doce meses para definir si corresponde una modificación en la categoría, mantenerse igual o bajar.

Qué pasa si no realizó el tramite

Ante la consulta de qué ocurre si el contribuyente no realiza la recategorización, Girardi explicó que en caso de corresponder el fisco nacional lo hará de oficio, en un plazo de 10 días hables luego de que termine el período voluntario, basándose en los parámetros que registre.

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El incumplimiento de la recategorización, cuando corresponde, puede derivar en ajustes automáticos y en la aplicación de intereses y sanciones. ARCA tiene la facultad de iniciar procesos de recategorización de oficio y de notificar al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Incluso, para quienes estan en la categoría K (la más alta) pueden llevar a la exclusión del régimen simplificado y a la obligación de inscribirse en el régimen general.

Los contribuyentes que no gestionan la recategorización pueden enfrentar sanciones, intereses y exclusión del régimen. (Foto: Infobae)

El organismo no limita su control a la facturación informada por el contribuyente, sino que cruza los comprobantes electrónicos con consumos y movimientos bancarios o billeteras. Si detecta compras, gastos o acreditaciones bancarias que superan el máximo de ingresos brutos permitidos para la categoría declarada, inicia una recategorización de oficio o, si se supera el tope del régimen, excluye al contribuyente y lo obliga a pasar al régimen general.

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También Girardi destacó que si al contribuyente le correspondía bajar de categoría en el monotrbuto y no avanza con el trámite, quedará encuadrado durante los próximos seis meses en una categoría superior, por lo que pagará un monto mayor al que le correspondería.

El vencimiento para cumplir con la recategorización es mañana, miércoles 5 de agosto. Controlar los parámetros y actualizar la categoría, si corresponde, permite evitar sanciones y diferencias que impactan en la planificación financiera de los inscriptos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. Como también pagar más dinero en impuestos cuando no corresponde.

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