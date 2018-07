Lo cierto es que las diferencias dentro de las generaciones pueden ser tan grandes como las diferencias entre generaciones, y los más jóvenes y los más viejos dentro de un grupo puedan sentir que tienen más cosas en común con miembros de sus generaciones adyacentes. Por eso quizás resuene frecuentemente entre los mayores de los millennials, -aquellos de casi 38 años- la frase negadora de "yo no soy millennial". Según la línea temporal del PRC, sí lo serían, pero no sería ilógico que no se sientan parte, ya que las fechas de corte no son precisas. "Esto es un recordatorio de que las generaciones son grupos intrínsecamente diversos y complejos, no simples caricaturas".