¿Cuándo se inaugura el teleférico de Miraflores? Fecha y últimos avances

La obra demandó una inversión privada de US$10 millones y conectará el malecón con la Costa Verde mediante un recorrido de 310 metros (Créditos: Panamericana TV)

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El teleférico de Miraflores ingresó a su etapa final de construcción y se encuentra próximo a iniciar las pruebas con usuarios. El proyecto, concebido como una alternativa turística para conectar el malecón con la Costa Verde, contempla una inversión privada de 10 millones de dólares y contará con cabinas completamente traslúcidas para ofrecer una vista panorámica del litoral limeño.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, informó durante una entrevista con 24 horas de Panamericana TV, que un especialista procedente de Alemania llegó para realizar la certificación internacional del sistema. Según explicó en la conversación del último jueves, este procedimiento demandará aproximadamente diez días y permitirá verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones requeridas antes de su puesta en funcionamiento.

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La infraestructura tendrá un recorrido aproximado de 310 metros entre el parque Domo Dosola, ubicado en la zona superior, y la playa Redondo II. El desplazamiento demandará cerca de tres minutos, mientras que el servicio completo podrá adquirirse por tramos o mediante boletos de ida y vuelta. El precio estimado oscilará entre S/15 y S/20, aunque los residentes miraflorinos accederán a una tarifa diferenciada.

Una de las características destacadas será su accesibilidad. Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros: 10 podrán viajar sentados y cinco permanecerán de pie. Asimismo, el diseño permitirá transportar hasta cuatro bicicletas, tablas de surf o sillas de ruedas en un espacio destinado para estos elementos. También se facilitará el ingreso de personas que se movilicen con coches para niños.

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Las cabinas tendrán capacidad para 15 pasajeros y serán accesibles, pues permitirán transportar bicicletas, tablas de surf, sillas de ruedas y coches para niños - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

¿Cuándo se inaugurará el teleférico?

Canales señaló que las pruebas técnicas deben culminar durante agosto. Posteriormente, la comuna prevé desarrollar una marcha blanca con vecinos durante septiembre, antes de concretar la inauguración oficial en los primeros días de octubre. El funcionamiento, además de facilitar el desplazamiento hacia el litoral, busca fortalecer el atractivo turístico de esta zona de la capital.

Respecto de la seguridad, el burgomaestre indicó que la estructura fue instalada sobre roca y cuenta con estudios de geotecnia, evaluaciones estructurales, pilotes transversales y anclajes en el interior del acantilado. Estas características, sostuvo, fueron consideradas para reducir riesgos asociados al terreno. También afirmó que se efectuaron acondicionamientos posteriores a la edificación y verificaciones vinculadas con Defensa Civil.

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La inauguración está prevista para los primeros días de octubre, tras pruebas técnicas en agosto y una marcha blanca con vecinos durante septiembre - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas de Panamericana TV.

El proyecto contempla una capacidad operativa cercana a 90 pasajeros por hora, de acuerdo con la estimación expuesta por el alcalde. Considerando aproximadamente diez horas útiles de servicio, la cifra podría acercarse a 900 usuarios diarios. Por ello, Canales remarcó que se trata principalmente de una propuesta turística y no de un sistema destinado al traslado masivo de pasajeros.

La iniciativa se desarrolla mientras la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) plantea los teleféricos como parte de futuras alternativas para enfrentar la congestión vehicular. En Lima Norte, vecinos consultados expresaron expectativas ante una eventual conexión mediante este tipo de transporte entre Naranjal, zonas de Comas y San Martín de Porres con San Juan de Lurigancho. Para los residentes, un recorrido que actualmente puede tomar hasta dos horas y media podría reducirse considerablemente.

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Además, Miraflores evalúa otras soluciones para mejorar el acceso entre el malecón y sus playas, como la recuperación de ascensores, un ascensor panorámico y escaleras mecánicas. Estas propuestas buscan complementar el teleférico y ampliar las opciones de conexión hacia el litoral.