El Gobierno aseguró que habrá sanciones por el paro de prácticos que paraliza a los puertos

Adrián Ravier, vocero oficial, anunció que el Gobierno prepara sanciones para quienes interrumpan el servicio de practicaje en los puertos

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El Gobierno nacional advirtió sobre la inminencia de sanciones para los responsables del paro de prácticos que afecta la operatoria en los principales puertos del país. La decisión surgió durante una conferencia de prensa realizada hoy, en la que el vocero oficial, Adrián Ravier, detalló la postura oficial frente al conflicto que mantiene inmovilizados a numerosos buques y compromete la logística nacional.

El impacto del paro de prácticos, considerado un servicio esencial dentro de la cadena logística, generó preocupación en el Ejecutivo. Según expuso Ravier, la administración dictó un decreto para adelantar la introducción de nuevas reglas en el sector, con el objetivo de reducir los costos logísticos y facilitar la competencia. El funcionario subrayó: “Ahora, se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen”.

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La medida, impulsada en coordinación con el Ministerio de Desregulación y con el economista Federico Sturzenegger, pretende abrir el mercado del practicaje a nuevos actores. De acuerdo con lo expresado por Ravier, la intención oficial es permitir la entrada de nuevos jugadores, lo que posibilitaría “precios más competitivos” y, en consecuencia, “una mejora para empresas y consumidores que teniendo un costo logístico menor, esto va a favorecer esos precios”.

El conflicto surgió por la resistencia de algunos sectores ante la apertura del mercado. “Por supuesto, hay personas que operaban en ese mercado, que operan en ese mercado, que ante la entrada de competidores plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística”, remarcó el vocero. La interrupción de actividades generó la paralización de buques y la alteración en la programación de movimientos portuarios.

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En este contexto, el Gobierno insistió en que el practicaje constituye un servicio esencial y que sus operadores deben garantizar su continuidad. “Estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial. Lo mismo que decíamos antes con respecto a la educación”, sostuvo Ravier.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de aplicar sanciones, el funcionario fue enfático. “¿Va a tener esto sanciones? Seguramente. Se está... es algo que está ocurriendo en este momento. No tengo detalles ahora sobre las sanciones que van a ocurrir, pero sin duda es algo que va a ocurrir”, afirmó Ravier durante la conferencia.

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El impacto económico del paro también fue eje de preguntas. Si bien hasta el momento no se difundieron cifras oficiales, el vocero reconoció que la interrupción en el servicio generará pérdidas. “Sin duda esto va a generar un costo, pero no tengo números para darles inmediatamente en este momento”, expresó en respuesta a los periodistas.

El Gobierno vinculó esta situación a una política más amplia de desregulación y apertura de mercados. “La Argentina en esta materia tiene un costo elevado comparativamente con otros países. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve con competencia. Lo que estamos haciendo es abrir la competencia, permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores”, explicó Ravier. El objetivo declarado es alinear los costos logísticos locales con los estándares internacionales e incentivar inversiones en el sector.

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La controversia por el paro se produce en medio de otras reformas impulsadas por el Ejecutivo. Durante la rueda de prensa, Ravier también mencionó proyectos de ley orientados a facilitar la inversión extranjera y la adquisición de tierras por parte de actores internacionales, aunque evitó vincular directamente estas iniciativas con el conflicto portuario.

Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de las obligaciones de servicio esencial será un criterio determinante para definir las sanciones. La referencia a la educación como otro ámbito donde se aplican normas similares sirvió para subrayar la postura del Gobierno frente a la interrupción de actividades estratégicas.

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Durante la conferencia, la prensa también consultó a Ravier sobre otros temas de actualidad, como la deuda con el dirigente sindical Hugo Moyano y las expectativas respecto de la ley de propiedad privada. El funcionario optó por no brindar detalles sobre esos puntos y centró sus respuestas en la problemática del paro y sus repercusiones inmediatas.

La administración nacional dejó en claro que avanzará con las acciones disciplinarias correspondientes, aunque evitó precisar los alcances y modalidades de las mismas. El Ejecutivo reiteró que la prioridad es restablecer el funcionamiento normal de los puertos y garantizar la continuidad de un sector estratégico para la economía.

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El conflicto, que involucra a empresas y trabajadores del practicaje, sigue sin una resolución definitiva. La expectativa oficial se orienta a que la aplicación de sanciones y la apertura del mercado contribuyan a restablecer la normalidad operativa. Las próximas horas serán decisivas para conocer la magnitud de las medidas y su impacto en la logística portuaria.