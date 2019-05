Su infancia no fue fácil. "Mi padre no era una persona amable por así decirlo", razonó. Recuerda métodos de enseñanza con castigos físicos y penitencias severas, pero los consiente bajo ese paradigma histórico, esos criterios de época. No lo veía mucho. Ella sabía que era comisario o comisario inspector de la policía bonaerense, pero no más. Él llegaba de su trabajo, al que iba sin uniforme de policía, de noche cuando sus hijos dormían. Su relación era de domingo, cuando su madre, Nélida Fernández, estaba de guardia en el Hospital de Niños. Los levantaba a las 7:30 de la mañana: "Se hacía cargo de nosotros, nos vestía y nos mandaba a misa. Me peinaba y me dolía. Me ponía el gel que él usaba y las colitas se me quedaban duras cuando me sacaba el moñito. No tenía idea cómo tratar a un chico".