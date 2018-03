Todo lo que ocurrió después estuvo cubierto de respeto y admiración. Un aplauso contagió al resto, que mientras los miraban los reconocían. Enfrente, las sonrisas se convirtieron en llanto, suelto por la alegría y producto de un dolor que solo esta otra clase de víctimas que dejó la dictadura militar conoce. Son portadores de pesadas herencias y arrastran a diario historias ajenas. "Algunos eligen cambiarse el apellido y me parece perfecto. No deben soportar la vergüenza ni una condena social que no les corresponde", dijo Reibaldi.