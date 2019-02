-Creo que hay una situación muy difícil de resolver en este mundo y los problemas de este tipo deben ser resueltos por personas con perspectivas muy diferentes. Pienso que es a través de la diversidad como podemos conseguirlo. Cuando hablo de diversidad no sólo me refiero a la diferencia étnica, me refiero a diversidad en el departamento de Química, en el de Física. Lo que me gusta de la UCSD es que realmente creen en la innovación y en la investigación y lo alientan así como invierten en eso. Yo, por ejemplo, participo de varias distintas iniciativas con oceanógrafos, ingenieros y matemáticos, biólogos, todos como parte de un gran equipo para resolver problema. Creo que este es la gran aporte de la ciencia.