-Nos quedamos unos días, en un hotel bellísimo en el que Bira había reservado una habitación para mí y para el Negro. Una tarde me llamó y me dijo que quería que volviera con él otra vez… Y con el nene, para vivir los tres juntos. Pero mi amor por él se había enfriado después de lo que me había hecho y yo ya tenía otra relación. Pero, si le decía que no, si me negaba, el nene no iba a vivir nunca más con su papá. Cuando volví al cuarto, le conté todo a Biri, que en esa época tendría 9 o 10 años…