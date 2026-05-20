Ignacio Mier respalda aplazamiento de elección judicial para evitar “distorsiones” institucionales

Ignacio Mier respalda iniciativa para aplazar la elección judicial hasta 2028.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, respaldó la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial hasta 2028, al considerar que la medida permitirá evitar “distorsiones” entre los sistemas político-electoral y judicial.

La propuesta fue entregada este miércoles al Congreso de la Unión por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como parte de una modificación a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

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La iniciativa busca trasladar la elección originalmente prevista para 2027 al 1 de junio de 2028.

Durante el acto protocolario en el Senado, Ignacio Mier afirmó que el objetivo central del proyecto es garantizar el cumplimiento del artículo 39 constitucional, el cual establece que la soberanía reside en el pueblo y que éste tiene el derecho de elegir a los integrantes de los tres Poderes de la Unión.

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Congreso analiza iniciativa para aplazar la elección judicial hasta 2028. Crédito: Jucopo

Ignacio Mier defiende separación de procesos electorales y judiciales

El legislador morenista sostuvo que aplazar la elección judicial permitirá evitar conflictos entre distintos procesos democráticos y contribuirá a la estabilidad institucional del país.

En particular, señaló que la propuesta busca separar en el tiempo la posible revocación de mandato y la elección de integrantes del Poder Judicial.

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Además, destacó que la reforma incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como ajustes logísticos para facilitar la participación ciudadana y el acceso informado al proceso electoral judicial.

Ignacio Mier defiende separar los procesos electorales y judiciales para evitar “distorsiones”.

Mier explicó que uno de los propósitos es que las y los ciudadanos puedan comprender con mayor claridad la forma en que se elegirá a ministros, magistrados y jueces, mediante una convocatoria organizada anticipadamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Gobierno federal propone simplificar boletas y reducir candidaturas

La iniciativa enviada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo también plantea cambios operativos derivados de la experiencia obtenida durante la primera elección judicial realizada en 2025.

Entre las principales modificaciones destacan:

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Aplazar la elección judicial federal al 1 de junio de 2028 .

Simplificar las boletas electorales para facilitar el voto ciudadano.

Reducir el número de candidaturas por cargo.

Crear una Comisión Coordinadora entre los tres Poderes.

Aplicar exámenes de conocimiento a aspirantes judiciales.

Garantizar paridad de género desde la etapa de postulación.

Homologar calendarios electorales en las entidades federativas.

Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de reforma para aplazar la elección judicial hasta 2028. EFE/ Mario Guzmán

De acuerdo con la exposición de motivos, la primera experiencia electoral evidenció áreas de oportunidad en materia técnica, normativa y metodológica, por lo que se considera necesario perfeccionar el modelo antes de la siguiente jornada.

Reforma judicial plantea nueva estructura para la Suprema Corte

Otro de los cambios contemplados en la iniciativa es la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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El documento propone que la Corte funcione mediante dos secciones además del Pleno, con el objetivo de reducir rezagos y agilizar la resolución de asuntos.

Asimismo, se plantea que la presidencia de la SCJN sea rotatoria cada dos años, tomando como referencia la votación obtenida por los ministros electos.

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Reforma judicial plantea cambios en la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Sin embargo, especialistas han señalado que existe una contradicción con el artículo 97 constitucional vigente, el cual establece que el presidente de la Corte debe ser elegido por el Pleno cada cuatro años.

Hasta ahora, la iniciativa no contempla modificaciones a dicho artículo, por lo que el tema podría generar debate durante la discusión legislativa.

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Congreso prepara periodo extraordinario para discutir cambios constitucionales

La propuesta ya fue turnada a la Comisión Permanente y se prevé que el Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones para analizar y votar las modificaciones antes del próximo ciclo electoral.

Durante la presentación de la iniciativa también estuvieron presentes Ricardo Monreal Ávila, la senadora Laura Itzel Castillo y la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján.

Ignacio Mier reconoció la participación de los partidos aliados de Morena, así como la colaboración entre Poderes, al señalar que la intención de la reforma es fortalecer el derecho de la ciudadanía a elegir a quienes integran los tres poderes del Estado mexicano.