–Él estaba encandilado conmigo. Y consiguió la dirección de mi casa. Yo vivía con mi hermana y mi hermano en Chacabuco 178, muy cerquita de la confitería Los Dos Chinos, que estaba en la esquina de Alsina. Un día sonó el timbre, yo estaba sola. Fui a abrir… ¡y era el príncipe Bira! Me asusté… "¡Qué hace acá!", le dije… "Go away, go away", lo eché en inglés. Mi abuela, que me crió porque mi mamá murió cuando yo tenía diez años, me había mandado a la Pitman. Yo hablaba inglés, era dactilógrafa, sabía contabilidad, tenía el diploma… Bueno, yo insistía: "Por favor, váyase, va a venir mi hermano". Todavía sentíamos ese respeto familiar. Y él, nada… Me dijo: "La espero en la confitería de la esquina".