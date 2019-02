-En la cárcel, un quilombo llama a otro, y ese a otro y así llegás a estar en un quilombo grande como estaba yo. Pero al rato de despertarme me vino a ver este pibe, que se había enterado de que yo estaba ahí, y me dice: "Yo te voy a pedir, pero tenés que estudiar acá". Le dije que sí, que me pidiera y me llamó el director del penal. Me dijo que yo no me merecía ir al pabellón donde estudiaban, pero que me habían pedido y que me iba a dar una oportunidad. También me dijo que al primer quilombo en que me metiera iba todo para atrás. A mí me faltaba poco para terminar el secundario y agarré. Lo terminé en un año y empecé a estudiar, primero Derecho y después Periodismo, porque me di cuenta de que ser abogado no era lo mío – explica.