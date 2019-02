El nombre del proyecto -que alude inevitablemente a una famosa canción de la banda Airbag del año 2006- sin embargo, despertó alguna que otra confusión, admite Tamara. "Había gente que pensaba que era una especie de Tinder analógico y no es así. O gente que se shockeaba porque le tocaba gente del género que no querían. El objetivo no era ese, pero aún así, sí hubieron historias de 'pegué onda, me terminé encontrando y salió bien'".