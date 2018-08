"Conocí un montón de muchachos, me contaron una tira de chismes, me comporte con discreción, canté mantras por las calles en los despachos literarios, hice una lectura de poemas ante un público de 500 estudiantes de la Universidad Carlos y contesté sus preguntas. Me dejaron sin aire y yo hablé con libertad, no se cayeron los muros del Estado, todo el mundo estaba contento, las relaciones sexuales tanto con hombre como con mujeres son legales a partir de los 18 (en Polonia todo tipo [de sexo] es legal a partir de los 15)". Con las cartas de Ginsberg uno conoce más de su vida y aventuras de lo que cualquier biografía puede reconstruir, de ahí su valor documental.