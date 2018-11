"Por un lado, en esa demonización de la que hablás hay mucho desconocimiento, pero es un desconocimiento que no sólo se encuentra en el gobierno, sino también en muchos otros que, incluso reconociéndose progresistas o de izquierda, salen a señalar servicios cada vez que se encuentran con una acción protagonizada por quien lleva una bandera rojinegra o pinta una 'A' encerrada en un círculo o en un corazón. Esto no quiere decir que no existan infiltrados", opinó el investigador.