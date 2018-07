Sara (37) se fue a tatuar en su pierna el pañuelo verde en las últimas semanas. "No me lo hice porque está de moda", aclara antes que nada. "Yo defiendo la causa desde que tengo uso de razón. Siempre fue un tema que me preocupó y además en mi adolescencia tomé la decisión de que no quería tener hijos", dice. "Yo me cuido y me informo pero también soy consciente de que no todas tienen esa posibilidad. No quiero que ninguna mujer tenga que pasar por un aborto y, si tuviera que hacerlo, me gustaría que no corra riesgo su vida".