Es sábado en Parque Chas, juega el nene. Patea un penal afuera, el padre le grita, le dice que así no era como habían practicado. Lo que no dice es lo que sueña: que su hijo sea como Messi. En Rusia, penal para Argentina. Va Messi, patea, ataja el arquero. No puede ser, nadie lo cree: Messi es el mejor de los mejores, no puede fallar. Pero falla, y entonces comienza a ser el peor. Frustración. En los estudios de Infobae, un par de días después, Stella Maris Gulian -psicoanalista de niñez, adolescencia y adultez– traza un puente entre Buenos Aires y Moscú: "¿Por qué un hijo tiene que ser el mejor, y no el mejor de lo posible? Porque no es lo mismo ser 'el mejor' que ser 'el mejor de lo posible'; ser 'el mejor de lo posible' da margen de error". Y sigue, con el ojo en el Mundial: "Los argentinos creemos que en algunas facetas somos los mejores, por ejemplo en el fútbol: creemos que tenemos los mejores jugadores". Miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y autora, entre otros libros, de "De padres, juegos y juguetes en el análisis con niños" (Letra Viva, 2017) Gulian concluye: "Seguramente los tengamos, pero a veces fallan. Y no lo podemos tolerar, nos deprimimos porque a veces fallan. Y porque ellos fallan, creemos que fallamos nosotros."