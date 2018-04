"Me miré al espejo mientras estaba posando, me vi la celulitis, los rollos de la panza y me gusté igual. Pensé: 'Este es el cuerpo que tengo y este es el cuerpo que me gusta'. Me redescubrí siendo más sexy y menos naif. Estaba tan orgullosa que mostré las fotos en las redes. Fue impresionante la cantidad de mujeres que me escribieron para decirme 'al fin un cuerpo real". Los mensajes dejaban entrever un pensamiento extendido: la ropa interior de encaje es para flacas; para el resto, bombachudos de algodón.