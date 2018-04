Resignada y con lágrimas en los ojos, Jésica le pidió al Justicia "que haga lo que tiene que hacer", aunque reconoció que no confía en la resolución que puedan tomar los jueces. "Hace unos meses mataron a mi primo para robarle la moto en La Matanza. No confío en nadie. Mucho menos en la justicia. Y mucho menos ahora que me pasa a mí", aseguró.