"Nos mandamos una cagada, loco, con 'El Viejo' matamos al colectivero", declaró el testigo a la Justicia respecto a la frase con la que el "Tanito" confesó el asesinato. Añadió que le detalló: "En el camino discutí porque (el chofer) me quería cobrar el boleto y yo no tenía saldo en mi tarjeta SUBE. Como el colectivero se zarpó y me empezó a bardear lo llamé al 'Viejo' para que me lleve un fierro y lo pusimos".