Ante la posibilidad de un enfrentamiento con los antiabortistas (quienes arribaron a la Plaza del Congreso alrededor de las 15), Ripoll hizo hincapié en garantizar que "cada cual, desde su lugar, se exprese. Ellos consideran que las mujeres no tenemos un útero y sí una incubadora forzada. ¿Entonces ahí hay que tenerlo? No. Nosotros consideramos que es un derecho fundamental de las mujeres. Casualmente no lo tenemos por ser parte del sur del mundo. Todo el norte del mundo lo tiene y acá no existe o está recortado. ¿Allá la vida es distinta o empieza en otro momento? No. Es que acá aún tiene fuerza la presión de la Iglesia católica. Nosotros les queremos decir basta y vamos a movilizarnos hasta que eso suceda".