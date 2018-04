En su discurso, el periodista puso el foco en la concepción de la vida. En este punto, le pidió a los diputados que sepan que "no hay un criterio uniforme, único e irrebatible científicamente hablando de cuándo empieza la vida". Y arremetió: "Pero todos aquellos basados en la ciencia, no en una tradición religiosa, que creemos que la vida comienza cuando el sistema nervioso central está perfeccionado, esto es, a la semana 14, no estamos protegidos. Y mucho peor, las mujeres que creen esto están condenadas a la clandestinidad, a la muerte por las consecuencias de un aborto inseguro".