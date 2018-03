En tanto, entre los condenados también se encontraron el fallecido productor musical Omar Chabán, su ex mano derecha, Raúl Villarreal, el ex Subcomisario Carlos Rubén Díaz, la ex subsecretaria de Control Comunal del GCBA, Gabriela Fiszbin, el ex director general de Fiscalización y Control, Gustavo Torres y la ex directora general adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, Ana María Fernández.