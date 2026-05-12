Retirar vehículos de patios en Bogotá será un trámite totalmente virtual para todas las infracciones con inmovilización

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá habilitó la salida de patios completamente en línea para agilizar la devolución de vehículos inmovilizados - Secretaría de Movilidad de Bogotá

Desde ahora, en Bogotá, sacar un carro de los patios ya no va a implicar filas, vueltas ni tener que ir personalmente a hacer trámites eternos.

La Secretaría Distrital de Movilidad implementó un cambio clave: todo el proceso de salida de patios será 100% virtual. Esto significa que, sin importar la infracción por la que le hayan inmovilizado el vehículo, va a poder adelantar la gestión desde el celular o el computador, sin intermediarios y sin necesidad de desplazarse a oficinas en las primeras etapas del trámite.

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En la práctica, la idea es simplificarle la vida al ciudadano. Ya no tendrá que perder medio día haciendo filas o buscando tramitadores, porque el sistema ahora centraliza todo en línea: desde la solicitud de cita hasta la verificación de identidad y el pago.

Con esto, la Secretaría busca hacer el proceso más rápido, seguro y transparente, especialmente en una ciudad como Bogotá donde la inmovilización de vehículos es bastante frecuente.

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Conductores ahora pueden gestionar la entrega de su vehículo desde el celular o computador, sin acudir a puntos presenciales - crédito Secretaría de Movilidad

Así funciona el nuevo sistema virtual

El proceso arranca con algo sencillo: agendar la cita. Esto se puede hacer llamando a la línea (601) 3649400 opción 2 o entrando a la página oficial de la Secretaría de Movilidad en el módulo de agendamiento. Una vez hace esto, le llega un correo con la fecha y un enlace para conectarte a la cita virtual.

Lo más novedoso del sistema es que incluye validación biométrica facial, es decir, el usuario debe confirmar su identidad con reconocimiento facial apoyado en bases oficiales como el Runt y la Registraduría. Esto busca evitar suplantaciones y darle más seguridad al trámite.

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En la cita virtual, un funcionario revisa los documentos del vehículo y del propietario, explica qué falta y guía el proceso paso a paso. Si todo está en orden, se habilita el pago del servicio de grúa y patios, que se hace exclusivamente por medios digitales como PSE. Ojo a esto: el agendamiento y la revisión inicial no tienen costo, así que no necesita pagarle a nadie por “facilitarle” el proceso.

Solo después de que el pago queda confirmado, el propietario puede dirigirse al patio donde está el vehículo para retirarlo. Con esto, la entidad quiere reducir intermediarios y evitar cobros indebidos que antes eran una queja constante entre los ciudadanos.

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El nuevo sistema incluye reconocimiento facial para verificar la identidad del propietario durante el proceso virtual - crédito Secretaría de Movilidad

Más de 25.000 trámites ya se han hecho en 2026

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este sistema ya viene funcionando con fuerza: en lo que va de 2026 se han realizado más de 25.000 trámites de salida de patios en Bogotá. Esto muestra que la demanda es alta y que los ciudadanos necesitan procesos más ágiles para recuperar sus vehículos.

La virtualización llega justamente para responder a ese volumen de solicitudes, que muchas veces generaba congestión en puntos presenciales y demoras innecesarias.

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¿Cuánto cuesta sacar el carro de los patios?

Uno de los puntos más importantes —y que más le duele al bolsillo— son las tarifas de patios y grúa. Estos valores dependen del tipo de vehículo y del tiempo que permanezca inmovilizado.

Por ejemplo, para vehículos pesados, el parqueadero puede costar desde $465.200 el primer día, mientras que para carros livianos el primer día ronda los $167.600. En el caso de las motocicletas, el primer día puede estar cerca de $54.300.

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A medida que pasan los días, las tarifas cambian: suelen bajar después del tercer día, pero si el vehículo se queda mucho tiempo en patios, el costo total puede subir bastante. Incluso, después del día 31, las tarifas bajan significativamente, pero el acumulado ya puede ser alto.

: Los costos de grúa y patios se cancelan a través de plataformas como PSE, una vez aprobada la revisión del trámite - crédito Alcaldía de Bogotá

La grúa tampoco es barata: puede costar entre $245.200 y $601.200, dependiendo del tipo de vehículo. Por eso la recomendación siempre es no dejar pasar mucho tiempo antes de hacer el trámite.

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Bogotá entra en una nueva etapa en la gestión de vehículos inmovilizados. Todo se vuelve más digital, más rápido y más controlado, pero también requiere que los conductores estén pilosos para no dejar que los costos se les disparen por falta de gestión oportuna.