Colombia

Este es el ‘influencer’ mexicano que armó un club de la pelea en Cartagena: “A los traques”

El hombre visita distintas ciudades retando a locales a un round de boxeo callejero a cambio de dinero

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Un inusual reto de boxeo callejero en las plazas más concurridas de Cartagena atrajo la mirada de transeúntes y usuarios digitales cuando el influencer mexicano Juan Carlos “Carnoso” Serralde ofreció hasta trescientos treinta y tres mil pesos a quien pudiera noquearlo frente a las cámaras - crédito jcserralde / TikTok

La visita de Juan Carlos “Carnoso” Serralde a Cartagena no pasó desapercibida. El creador de contenido mexicano eligió el centro histórico de la ciudad para grabar una serie de desafíos de boxeo callejero que rápidamente despertaron la atención local.

El influencer llegó hasta la plaza de la Aduana y la plaza de Los Coches con una propuesta singular: ofrecer dinero a quien lograra noquearlo en una breve pelea de boxeo callejero. La recompensa, según sus propias palabras, era tentadora: “Si me logran noquear, un peso por cada seguidor que tengo, 333 mil seguidores, 333 mil pesos”.

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En sus redes sociales, Serralde documentó tres enfrentamientos con habitantes de Cartagena. Ninguno de sus retadores consiguió derribarlo en el minuto que duraba cada combate, hecho que generó comentarios y dudas entre sus seguidores. Algunos le preguntaron: “¿Si tendrá ese dinero o puro cuento?”, mientras que otros sugerían modificar el reto: “Auméntale el tiempo, un minuto no es nada”.

Durante uno de los videos publicados, se escucha a Serralde dialogar con su primer oponente: “¿Cómo estás, carnal?, Tendrías un minuto para darme chingadazos. Si me logras tumbar, te daría un peso por cada seguidor que tengo. Tengo 333 mil seguidores.” El joven aceptó el reto sin dudarlo.

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Al sonar la campana, los espectadores animaron con gritos como: “Dale, Cartagena. Dale, dale, que ya lo tienes, dale”. El retador no logró tumbar al influencer y, al final, recomendó: “Sigan, sigan su deporte favorito”.

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