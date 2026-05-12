Diseñador mexicano rompe en llanto tras ver a Jin de BTS usando chamarra creada para Místico

El diseñador aseguró que la colaboración marcó “un antes y un después” en su carrera.

La reciente visita de BTS a México dejó momentos inolvidables para el ARMY, pero uno de los detalles que más llamó la atención ocurrió fuera de la música. Jin sorprendió a miles de seguidores al aparecer en el escenario con una chamarra diseñada originalmente para Místico, uno de los luchadores más emblemáticos de la lucha libre mexicana.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y colocaron en tendencia al diseñador mexicano Alex Matunaga, creador de la prenda que terminó siendo utilizada por una de las figuras más importantes del K-pop.

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Todo comenzó días antes, cuando Jin, Jimin, SUGA y Jungkook acudieron a la Arena México para disfrutar de una función de lucha libre el pasado 8 de mayo. Durante la visita, Místico convivió con los integrantes de BTS y les mostró una chamarra personalizada que destacaba por sus detalles brillantes, elementos representativos del luchador y referencias directas al grupo surcoreano, incluyendo su logotipo y los nombres de los artistas.

La sorpresa para los fans mexicanos llegó cuando Jin apareció usando la chamarra durante uno de los conciertos realizados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El momento desató euforia inmediata entre el público y provocó miles de publicaciones celebrando el guiño hacia la cultura mexicana.

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Foto: (Miriam Estrella)

Además de la chamarra, BTS incluyó otros homenajes relacionados con la lucha libre. Durante la interpretación de “Hooligan”, algunos bailarines salieron al escenario utilizando máscaras, mientras Jin, Jungkook y Jimin realizaron movimientos inspirados en este espectáculo. Por su parte, SUGA expresó admiración por Rey Mysterio y Eddie Guerrero, figuras históricas de la lucha libre internacional.

El gesto de BTS hacia la cultura mexicana fue celebrado por fans y amantes de la lucha libre. (Foto: Miriam Estrella)

Tras la viralización del momento, Alex Matunaga compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de fotografías de Místico y Jin portando la chamarra.

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“Cuando hice la chamarra para Místico, lo hice con pasión, con ganas de crear algo que representara esfuerzo, identidad y orgullo y una oportunidad de demostrar de lo que soy capaz”.

Jin utilizó la prenda durante un concierto y desató miles de reacciones en redes sociales.

“Porque así funciona la vida, muchas veces no ves el impacto de tu trabajo al instante. Solo estás sembrando. Y de pronto, lo que empezó con Místico me llevó a algo que jamás hubiera imaginado, llegar hasta Jin, integrante de BTS”.

El diseñador también agradeció directamente al luchador mexicano. “Gracias por haber sido parte de un momento que marcó un antes y un después en mi camino”.

Las palabras de Matunaga fueron ampliamente respaldadas por fans del K-pop y de la lucha libre, quienes convirtieron la chamarra en uno de los temas más comentados en redes sociales.

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