Según Díaz Langou el rol de esta figura "será tener mayor diálogo con el sistema político en general y la política pública en particular". Además, considera que "deberá abogar porque las políticas busquen garantizar los derechos de la infancia y que realmente los garanticen" para cerrar la brecha entre lo que hoy establecen las leyes de la infancia con lo que ocurre en la realidad. "También tiene la función de ir generando información e ir visibilizando algunos casos que puedan contribuir a promover políticas que aún no existen y que puedan ayudar a ir cerrando esas brechas. Estamos solicitando que todo el proceso se realice con audiencias abiertas para que las organizaciones y las personas que trabajan con la infancia puedan estar y participar, pero no se sabe concretamente cómo será este proceso de selección".