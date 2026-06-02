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El rapero Trueno sueña con una final entre España y Argentina, en ‘La Revuelta’: “Lamine contra Messi, lo nuevo contra lo establecido”

El compositor ha sido el invitado de la noche en RTVE, en un programa marcado por la reaparición de Lalachús, el bailoteo del público sobre el escenario y el gol del artista

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El rapero Trueno, en 'La Revuelta'
El compositor argentino ha acudido como invitado al programa de RTVE para promocionar su nuevo álbum. / Captura de pantalla

El rap, el mate, Lalachús, el público en el escenario y hasta un momento en el que se ha recreado ‘La Casita’ de Bad Bunny han sido parte de la escena de La Revuelta, esta noche, cuyo invitado ha sido el rapero y compositor argentino Mateo Palacios Corazzina (Buenos Aires, 24 años), más conocido como Trueno. El artista ha pasado por el programa de David Broncano para presentar TURR4ZO y ha dejado dos titulares que explican buena parte de su vínculo actual con España: quiere una final del Mundial entre Argentina y España y una pareja granadina.

Broncano lo ha recibido presentándolo como “el mejor rapero de la nueva generación”. El artista ha entrado con un mate en la mano y ha explicado que llevaba tiempo queriendo viajar sin necesidad de actuar, después de haber estado promocionando su nuevo álbum por Estados Unidos y México antes de llegar a España. El rapero argentino ha explicado en el programa de La 1 por qué actuar en Bolivia resulta especialmente duro para muchos artistas. Según ha relatado al espacio, cuando tocó en La Paz, a 4.000 metros de altitud, tuvo que hacer parones para ponerse máscara de oxígeno y tomar hojas de coca porque no llegaba al final del concierto.

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La confesión de Trueno sobre España, su disco, sus gatos y Bolivia

La conversación ha girado primero hacia su entorno más cercano. Trueno ha hablado de su padre, Pedro Palacios, conocido artísticamente como MC Peligro, y ha dicho que fue “su mejor alumno” y que ahora sigue dando clase y enseñando rap. En ese repaso personal también ha mencionado a sus dos gatos. El artista ha contado que ambos tienen caracteres opuestos, que uno de ellos llegó a atacar a gente y que incluso llamó a una psicóloga de gatos, que le explicó que ese comportamiento se debía a que quien manda en casa es la otra gata.

La entrevista ha servido también para hablar de giras y clima. El cantante ha explicado que aprovecha sus viajes para esquivar el invierno argentino y que julio y agosto son buenos meses para venir a España “al calorcito”, mientras que ha recordado una gira europea en marzo en la que pasó frío antes de comprobar que tenía público en ciudades como Berlín y Copenhague y terminar en el Movistar Arena de Madrid.

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La final que imagina Trueno: Argentina contra España en el Mundial

En el tramo dedicado al fútbol, el artista ha dicho que le gustaría ver una final del Mundial entre Argentina y España. Ha justificado esa elección por el afecto que siente hacia España y ha resumido ese hipotético duelo con una imagen: “Lamine contra Messi, lo nuevo contra lo establecido”. Ese vínculo personal con el país lo ha concretado además en su relación sentimental. Trueno ha contado que su novia es de Granada y ha explicado con humor cómo le pidió salir: “Le dije si quería ser mi novia y le dije que solo tenía dos opciones: sí y sí”.

Entrevista a Trueno, rapero, cantante y freestyler argentino.

La entrevista ha incluido otro momento vinculado al rap cuando Sergio Bezos ha improvisado un freestyle delante del invitado. El colaborador le ha recordado que, en una visita anterior, Trueno elogió una improvisación suya y eso le provocó un problema con sus amigos porque “se volvió loco”.

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