-En la Argentina hay 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza. Son más de la mitad y el doble que los adultos. (UNICEF).

-Aunque disminuyó la tasa de pobreza en la infancia y adolescencia, aún es el doble de la de los mayores de 18 años (CIPPEC).

-45,6% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años viven en situación de pobreza en grandes aglomerados urbanos. (INDEC).

-9,6% de los NNyA de hasta 18 años viven en situación de indigencia. (INDEC).

-34,4% de las y los niños de entre 0 y 5 años se encontraba en una situación de pobreza multidimensional en 2016. (UNICEF).

-25,2% sufre privaciones en el espacio de la vivienda (hacinamiento y calidad de los materiales de construcción) (Observatorio UCA).

-1 de cada 4 niñas y niños no posee ninguna cobertura de seguridad social. (UNICEF).

-22,7% sufre privaciones en el acceso a la atención de la salud (Observatorio UCA).

-40% de los niños y niñas que asisten a comedores comunitarios tienen bajo peso (Barrios de Pie).

-La encuesta nacional nutricional no se realiza desde 2005.

-79% de niñas y niños de 3 años o menos no accede a ningún centro de cuidado o educativo.

-15% de los nacimientos son de madres adolescentes; 61% no fueron planificados (UNICEF).