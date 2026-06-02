Colombia

Crecen los rumores de compromiso entre Blessd y Manuela QM antes del nacimiento de su primer hijo

La pareja ha mostrado su felicidad por la dulce espera, aunque están en el centro de la atención de sus seguidores porque en un video mostró una joya en el dedo anular, lo que alimentó las especulaciones sobre un vínculo formal con el reguetonero

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La famosa publicó un video en el que realizaba una serie de ejercicios, pero lo que realmente llamó la atención fue el accesorio en su mano - crédito Manuela QM / Instagram

La creadora de contenido Manuela QM sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar un anillo en su mano izquierda durante una rutina de yoga en medio de su etapa de gestación, pues intenta llevar una vida muy saludable.

El video, difundido en sus plataformas digitales, no solo llamó la atención por la preparación física de la famosa para el nacimiento de Caleb, su primer hijo junto al cantante de reguetón Blessd, sino que generó rumores inmediatos sobre un compromiso matrimonial.

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En las imágenes se puede ver el anillo en el dedo anular, en medio de una etapa en la que la pareja ha evitado la exposición pública, por lo que la conversación no se hizo esperar.

Cabe mencionar que esta publicación fue realizada en medio de rumores de una posible ruptura, alimentados por supuestas conversaciones filtradas entre Blessd y una modelo, lo que implicó una moderación deliberada de su presencia digital. Sin embargo, esos rumores perdieron fuerza cuando Manuela reapareció en un concierto de Blessd en Medellín y en el baby shower de su hijo.

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Blessd y Manuela QM
La pareja de Manuela QM y Blessd reaparece en redes sociales - crédito @manuelaqm__/Instagram

Cabe mencionar que la creadora de contenido evitó revelar la cantidad exacta de semanas de gestación, por lo que los seguidores siguen paso a paso su etapa de embarazo para no perderse nada sobre el nacimiento del primer hijo de su ídolo.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales y entre las más destacadas se encuentran: “¿Manu, tu anillo es de compromiso?”, “El bebé Caleb tendrá la mejor mamá del mundo”, “Blessd solo se compromete con el solo. Es un anillo normal” y “Yo espero que se casen, hermosos los dos”.

El nuevo spot también llamó la atención

El video compartido por Manuela QM no solo mostró la rutina de ejercicios específicos recomendados para la etapa final del embarazo, sino que llamó la atención porque la famosa grabó desde un lugar desconocido para sus fanáticos que son demasiado detallistas y no dudaron en pedirle detalles.

Y es que a diferencia de los espacios cerrados y de apartamento en los que la influencer solía grabar, en esta ocasión se observó un lugar con zonas verdes y mayor amplitud. Este detalle motivó a los seguidores a especular sobre una posible mudanza de Manuela QM junto a Blessd a una casa diferente, aunque la propia creadora de contenido aún no ha confirmado de forma directa un cambio de hogar.

Entre las reacciones por este cambio se encuentran: “Manuuu bella a ver si te animas y nos haces house tour”, “La nueva casa se ve espectacular con zona verde y todo😍. Muero porque nos muestre aunque sea un poco” y “Y porque no nos haces house tour Manu?”.

La fotografía viral de Blessd y Manuela QM juntos en el Atanasio Girardot reactivó rumores de reconciliación entre la pareja - crédito blessd / Instagram
Los comentarios de apoyo se destacan en las redes sociales de la pareja - crédito blessd / Instagram

Cabe mencionar que en varios videos, Manuela ha aprovechado para abrir su corazón con su público y demostrar su nerviosismo respecto al nacimiento de Caleb, teniendo en cuenta que será mamá por primera vez.

El video con la rutina de yoga, la aparición del anillo y el posible cambio de casa se convirtieron en el tema de conversación entre los seguidores de la pareja que están ansiosos porque nazca el primogénito.

Blessd lanzó su nuevo larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd
Blessd sigue destacándose en el ámbito musical sin compartir mayores detalles de su vida personal - crédito Blessd/ X

Aunque no se conoce la fecha exacta del nacimiento, por los videos en los que se aprecia el avanzado estado de embarazo y los ejercicios realizados por Manuela, sus seguidores creen que el bebé está próximo a nacer, así que los siguientes días se esperan más detalles por parte de la pareja sobre la llegada de su hijo y que se confirme o descarte el rumor de compromiso originado en esta publicación.

Pese a que Manuela fue muy criticada por su relación con el artista, los fanáticos la han aceptado y su comunidad continúa incrementando.

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