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Maru Campos asegura que se le está “acabando el 20” a Javier Corral tras desestimiento de denuncia

La gobernadora de Chihuahua acusó al senador de Morena de mantener una persecución en su contra por más de 10 años

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Maru Campos asegura que Javier Corral la ha perseguido por 10 años, afirma que "se le acabo el 20" tras desestimiento de su denuncia. (redes sociales)
Maru Campos asegura que Javier Corral la ha perseguido por 10 años, afirma que "se le acabo el 20" tras desestimiento de su denuncia. (redes sociales)

Tras el desestimiento del senador Javier Corral respecto al proceso de impugnación de una denuncia interpuesta en contra de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua aseguró que a su antecesor se le está “acabando el 20”.

“Siempre tan, según él, tan valiente, tan entrón, tan justo y honesto. Él sabe que tiene más de diez años persiguiendo a una servidora, y bueno espero que se le esté acabando el 20”, así respondió la mandataria estatal a medios de comunicación por los cuestionamientos sobre su opinión ante la más reciente decisión del morenista.

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Corral desiste pelea legal con Maru Campos

La mañana de este 2 de junio el senador de Morena anunció que se desestirá de seguir la batalla legal contra Maru Campos, en su cuenta de X publicó el comunicado realizado junto a su defensa:

“Ante la distorsión informativa que se ha generado alrededor de este asunto, así como frente a la utilización mediática y política del caso, el senador Javier Corral Jurado anuncia su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a los hechos relativos al ilegal intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la CDMX”.

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La notificación del desistimiento fue realizada a través de un comunicado difundido junto con su equipo legal, argumentando una cobertura informativa que ha favorecido intereses políticos y mediáticos vinculados al gobierno estatal.
La notificación del desistimiento fue realizada a través de un comunicado difundido junto con su equipo legal, argumentando una cobertura informativa que ha favorecido intereses políticos y mediáticos vinculados al gobierno estatal.

Este fue el motivo que llevó a la denuncia de Corral contra Campos

El origen de la denuncia se remonta a la noche del 14 de agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral mientras cenaba en el bar Gin Gin, en la colonia Roma de Ciudad de México. El lugar quedó rodeado de policías de investigación, que le informaron al entonces exgobernador de su detención.

La operación no llegó a concretarse. Entre empujones, Corral salió del restaurante acompañado por Ulises Lara, en ese momento titular de la Fiscalía de la CDMX, quien intervino para impedir que los elementos chihuahuenses ejecutaran el arresto. En grabaciones difundidas por medios de comunicación, se escucha a Lara recriminar a los agentes estatales por actuar sin la colaboración de las autoridades capitalinas.

Javier Corral, CDMX, PAN
El exgobernador del estado de Chihuahua iba a ser detenido mientras comía en un restaurante de la CDMX Crédito: Cuartoscuro

Corral interpretó ese episodio como un secuestro y anunció que emprendería acciones legales contra Maru Campos y el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela.

Dos años después, la denuncia derivó en un citatorio para la gobernadora ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por la impugnación del exmandatario, hecho que Campos hizo público el 26 de mayo y calificó como un intento de reabrir “un caso que ya estaba cerrado”.

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