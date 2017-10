La realidad a la que se refiere, a más de mil kilómetros de Buenos Aires, suele ser impensada: las familias de tareferos cobran muy poco dinero para extraer 700 kilos de yerba, o más, y cargarlos sobre sus hombros. "Lo hacen en extenuantes jornadas de frío o calor, y hacerlo es la única manera que conciben, y en esa manera no les queda otra que llevar a sus hijos a trabajar con ellos, porque si no lo hacen, no acceden a tener alimentos, por eso hay que ponerle fin", reclamó, y resaltó la desidia de quienes deberían impedir que esto pasara: "Desde el mundo empresario y sindical no hay grandes interlocutores sino más bien silencios, y desde el mundo político hubo respuestas e intenciones, pero no se vieron traducidas en hechos".