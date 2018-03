"Al gimnasio se puede ir a cualquier edad, dependiendo de qué actividad hacer. Si vas a hacer aeróbico, ejercicios de flexibilidad o de coordinación, se puede en cualquier etapa", comenta a Infobae el profesor de educación física y personal trainer Francisco Ozores. Y agrega: "No hay una ley puntual, es un punto muy subjetivo. Depende del grado de desarrollo del chico. No se puede hablar de una edad determinada porque cada pibe llega a cierta edad -a los 15, a los 16, a los 18- con un desarrollo distinto. La actividad se elige dependiendo del desarrollo, no de la edad en sí".