Otro tendencia que en la Argentina crece de manera sostenida –aunque haya dejado de ser novedad- tiene que ver con los entrenamientos personalizados, con especialistas: los personal trainers. Este auge no sólo se ve en este país, sino que también en el mundo. La American College of Sports and Medicine (ACSM) realiza cada año una encuesta entre los profesionales del ejercicio físico con el objetivo de conocer cuáles serán las tendencias en fitness y salud para el próximo año, qué tipos de entrenamiento, de material o de clases serán de preferencia cada año.