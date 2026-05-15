Copa Mundial de Emprendimiento impulsa el acceso a financiamiento y mentorías para startups en El Salvador

Esta imagen conceptual ilustra cómo la Copa Mundial de Fútbol sirve de inspiración para el ecosistema emprendedor salvadoreño, atrayendo inversión, fomentando startups y fortaleciendo conexiones globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa Copa Mundial de Emprendimiento ha consolidado su papel como canal de acceso a recursos, conexión con mentores y fondos clave para el crecimiento de startups en El Salvador. Más allá de la competencia, emprendedores y actores del sector encuentran un entorno diseñado para potenciar la inversión y la internacionalización, según detalla el portal oficial del Ministerio de Economía, copa.economia.gob.sv.

El programa, respaldado por el Ministerio de Economía, contempla un fondo de hasta USD 300,000 en cofinanciamiento no reembolsable, dirigido a emprendimientos que logren destacar en su proceso de evaluación, según informa Economía. Esta cifra se distribuye en diferentes categorías para abarcar proyectos en todas las fases: desde ideas validadas por comentarios de usuarios, hasta empresas ya establecidas con ingresos superiores a USD 1,000,000 y proyección de expansión internacional inmediata.

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Los montos disponibles varían según la categoría:

Hasta USD 5,000 para la categoría Idea y categorías especiales.

Entre USD 15,000 y USD 30,000 para la categoría Temprana, de acuerdo con el nivel de madurez del emprendimiento.

Hasta USD 50,000 para la categoría Crecimiento.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, indicó en su cuenta de X que “ya está abierta la sexta convocatoria de la Copa Mundial de Emprendimiento 2026″. El plazo para las postulaciones cierra el próximo 31 de mayo.

La funcionaria agregó en su red social: “Si tienes una idea innovadora, un emprendimiento en etapa de prueba o una empresa en crecimiento, esta es tu oportunidad para conectar con formación, mentorías, financiamiento y oportunidades globales”.

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El Ministerio de Economía de El Salvador lanzó la Copa Mundial de Emprendimiento, un programa que promueve la conexión entre emprendedores y diferentes actores del ecosistema, mentores y expertos nacionales e internacionales, el acercamiento a distintos mecanismos de apoyo y el acceso a redes globales. Foto: Ministerio de Economía

Etapas y criterios de selección

El proceso de selección se organiza en dos etapas principales. Primero, los emprendimientos deben superar una evaluación técnica local que incluye registro, análisis de viabilidad, competencias de pitch y la selección de propuestas con mayor potencial, indica la institución a través del portal.

Los seleccionados acceden a premios y apoyos en territorio nacional, así como a mentorías, bootcamps y entrenamientos especializados diseñados para fortalecer habilidades y modelos de negocio. Después, las startups pueden participar en la plataforma global, donde un ranking internacional y un bootcamp permiten avanzar hacia la selección del Top 100 Global, que recibe premios en efectivo y visibilidad internacional.

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Categorías y sectores estratégicos

La convocatoria está abierta a participantes sin restricción por etapa de desarrollo, lo que confirma su enfoque inclusivo, según copa.economia.gob.sv: se admiten desde quienes apenas han validado su concepto hasta empresas activamente generadoras de ingresos.

Entre las categorías, el programa resalta sectores estratégicos como Innovación Turística, dedicada a proyectos que transforman la experiencia de los visitantes nacionales e internacionales; Industrias Creativas, orientada a quienes desarrollan soluciones tecnológicas, artísticas o de contenido digital; y Innovación Plateada, que impulsa modelos de negocio desarrollados por personas mayores de 50 años.

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Fotografía de emprendedores que han ganado premios por sus iniciativas en convocatorias anteriores de la Copa Mundial de Emprendimiento. Foto: Ministerio de Economía

Impacto y visión institucional

El enfoque de la Copa Mundial de Emprendimiento prioriza el acceso a inversionistas y fuentes de financiamiento, así como la mejora del pitch y la capacitación intensiva a través de expertos nacionales e internacionales. Este ecosistema proporciona conexiones directas con redes globales, mentorías especializadas y la posibilidad de fortalecer el modelo de negocio en un entorno competitivo.

La organización estructura su programa en torno al acompañamiento y la formación continua durante todo el proceso, más que en la competencia en sí, conforme indica el portal oficial del Ministerio de Economía, copa.economia.gob.sv, donde se pueden descargar las bases de la competencia.

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Este modelo busca atraer tanto a nuevos emprendimientos como a empresas maduras que busquen escalar, reiterando el compromiso de El Salvador con la promoción de la innovación y el emprendimiento a escala global.

Alcances de la Copa de Emprendimiento

La iniciativa vinculada a la Copa Emprendedores ha alcanzado una proyección internacional significativa, con la participación de más de 190 países. A nivel global, se han impulsado más de 420,000 emprendimientos, lo que evidencia el interés y la adopción de este programa en distintas regiones del mundo. El apoyo global supera los 100 millones, reflejando la magnitud de los recursos destinados al fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

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En el ámbito nacional, el impacto se traduce en más de 3,600 emprendimientos beneficiados. La entrega de premios supera los 860,000 dólares, lo que representa un incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos. Además, más de 100 actores se han sumado a esta iniciativa, potenciando el trabajo colaborativo y el acompañamiento a los emprendedores. Estos datos subrayan la relevancia de la Copa Emprendedores como motor de innovación y crecimiento en el sector.