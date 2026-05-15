Crimen y Justicia

Imputaron a dos hombres por el crimen del policía durante un operativo en Córdoba: estaban detenidos en Salta

Los sospechosos enfrentan cargos por homicidio en ocasión de robo. La Justicia había liberado a un hombre vinculado al crimen de Luis Alejandro Azabal, aunque continúa imputado. Todo sucedió en el marco de un presunto robo a una casa

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Las autoridades detuvieron a dos hombres por el robo que terminó con la muerte de Azabal
Las autoridades detuvieron a dos hombres por el robo que terminó con la muerte de Azabal

Por el crimen del policía Luis Alejandro Azabal, la Fiscalía de Instrucción de Córdoba detuvo a dos hombres bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo. El crimen ocurrió en medio de un operativo en una vivienda donde el agente murió de un disparo fatal y por el que el dueño del inmueble también está siendo investigado.

Todo ocurrió el pasado 12 de marzo cerca de las 21, sobre la calle Neper al 5900 en el barrio Villa Belgrano. Los vecinos dieron aviso a la Policía cuando se percataron de que los vecinos estaban siendo víctimas de un robo. Una patrulla en la que se encontraba Azabal, acudió al domicilio y desplegó un operativo de emergencia. En circunstancias que siguen bajo investigación, el agente de 56 años recibió un disparo mortal.

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El despliegue policial incluyó el uso de un helicóptero y la movilización de efectivos de infantería, quienes recorrieron viviendas y techos en busca de los responsables. Los delincuentes lograron huir tras cometer el robo y la balacera. En tanto, dentro de la vivienda, los efectivos secuestraron tres armas, entre ellas una pistola Glock 9 milímetros que habría sido utilizada en el hecho.

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 6 identificó e imputó a dos personas por el crimen, de acuerdo con lo informado por El Doce. Se trata de R. G. P., conocido como “Pirincho”, y L. M. D., quienes permanecen detenidos en la provincia de Salta por otros hechos y la Justicia de Córdoba avanza con el trámite de extradición para ponerlos a disposición de la causa. Así lo informó el Ministerio Público Fiscal. Ambos quedaron detenidos bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo.

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En el avance del expediente, la calificación legal se modificó. Si bien primero se consideró la figura de homicidio agravado, la Fiscalía adoptó luego la hipótesis de legítima defensa, lo que motivó la liberación de Paolo Zambelli, de 39, el hombre que al momento del robo se encontraba en la vivienda y había sido previamente detenido por el crimen.

La calificación legal de la causa experimentó cambios. Si bien inicialmente se investigó como homicidio agravado, la fiscalía luego consideró la posibilidad de legítima defensa, lo que motivó la liberación de Paolo Zambelli, de 39 años, previamente detenido por el crimen, segúin informó La Voz del Interior.

La abogada defensora Mónica Picco confirmó su liberación, aunque aclaró que su defendido sigue imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. Al mismo tiempo, surgió información sobre una denuncia por usurpación relacionada con la vivienda donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con datos del mismo portal, el inmueble pertenecería a un empresario del sector agroquímico y habría sido ocupado por unex empleado, quien habría autorizado la mudanza del acusado.

La zona en donde el policía fue baleado
La zona en donde el policía fue baleado

En cuanto al agente baleado, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, ubicado cerca del lugar de los hechos. Los médicos no lograron revertir la gravedad de las heridas y se confirmó el fallecimiento poco después de su ingreso. Fue tras el deceso, el fiscal Víctor Chiapero dispuso la detención de Zambelli.

En paralelo, la Policía de Córdoba solicitó imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar el vehículo utilizado por los asaltantes y reconstruir su ruta de fuga., lo que derivó en las recientes detenciones. Según trascendió, los delincuentes se llevaron distintos objetos de valor del domicilio durante el robo.

Azabal fue despedido por sus familiares y amigos en una casa velatoria que se encuentra a media cuadra del Club Río Ceballos, en donde la víctima entrenaba taekwondo, boxeo y kick boxing. También ejercía como vicepresidente ad honorem de la misma institución deportiva. “Con profundo dolor, nuestro Club Atlético Y Social Río Ceballos despide a nuestro querido “Bicho” Azábal, vicepresidente y compañero de lucha”, escribieron en un comunicado en donde destacaron que “falleció en cumplimiento de su deber como policía, dejando un vacío irreparable en nuestro club y en la comunidad”.

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