Colombia

Desorden con facturas electrónicas ya golpea las finanzas de miles de empresas en Colombia

Expertos advierten que errores en la gestión documental están generando pérdidas económicas, riesgos tributarios y problemas operativos

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Una mujer revisando una factura (Freepik)
Factura electrónica | (Freepik)

La expansión de la facturación electrónica en Colombia empezó a revelar un nuevo problema para miles de empresas: el manejo desorganizado de documentos tributarios digitales.

Aunque el país avanzó aceleradamente en digitalización y formalización fiscal, expertos alertan que muchas compañías siguen perdiendo dinero por errores en la recepción, validación y almacenamiento de facturas electrónicas.

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Según cifras citadas por Revista Semana, actualmente más de 1,5 millones de empresas hacen parte del sistema de facturación electrónica colombiano y solo durante 2025 se generaron más de 9.000 millones de documentos electrónicos en el país.

La Dian visitará los establecimientos con más de 3.000 funcionarios - crédito Dian
DIAN - Factura electrónica | crédito Dian

El crecimiento masivo del sistema está generando nuevos retos operativos.

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La factura electrónica dejó de ser un trámite aislado para convertirse en una operación diaria y permanente dentro de las áreas financieras y contables de las empresas colombianas.

Sin embargo, el aumento acelerado de documentos digitales también incrementó problemas relacionados con pérdidas de información, errores de recepción, fallas técnicas y falta de control tributario.

Entre las dificultades más frecuentes aparecen facturas enviadas a correos personales, archivos perdidos en bandejas de spam y documentos extraviados que terminan afectando procesos contables y fiscales.

Expertos advierten que las fallas ya están generando pérdidas económicas.

“Hoy el problema no es emitir facturas, sino gestionarlas correctamente”, afirmó Caren Contreras, gerente de marca y experiencia de Facturatech, al advertir que muchas empresas siguen registrando pérdidas por no tener control adecuado sobre su información tributaria.

La situación preocupa especialmente porque el manejo ineficiente de documentos electrónicos ya no representa únicamente un problema administrativo, sino un riesgo financiero y tributario para las compañías.

La falta de trazabilidad puede afectar la competitividad empresarial.

En medio de un contexto donde las empresas buscan reducir costos y optimizar liquidez, el desorden documental comienza a impactar directamente la capacidad operativa y financiera de las organizaciones.

Además de los reprocesos manuales y los errores contables, las compañías enfrentan riesgos relacionados con incumplimientos tributarios y dificultades para responder ante requerimientos de la Dian.

La Dian ofrece opciones de desarrollo propio, servicios externos o programas piloto - crédito Dian
DIAN - Factura electrónica | crédito Dian

Los buzones tributarios empiezan a ganar protagonismo en Colombia.

Frente a ese panorama, comenzaron a expandirse herramientas conocidas como buzones tributarios, plataformas digitales diseñadas para centralizar y validar documentos electrónicos bajo estándares exigidos por la Dian.

A diferencia de un correo electrónico tradicional, estos sistemas permiten validar automáticamente requisitos legales, verificar la identidad de emisores y organizar información tributaria en un entorno centralizado.

Las empresas buscan automatizar procesos para reducir errores.

Uno de los principales beneficios de estas plataformas es la automatización de tareas manuales relacionadas con recepción y clasificación de facturas electrónicas.

Según expertos del sector, estos sistemas también permiten mejorar la trazabilidad documental y facilitar el acceso simultáneo a información financiera por parte de equipos administrativos y contables.

Además, ayudan a reducir tiempos de respuesta y minimizar riesgos asociados a pérdidas de documentos o inconsistencias tributarias.

La digitalización financiera avanza entre pequeñas y medianas empresas.

El crecimiento de estas herramientas coincide con un proceso más amplio de transformación digital dentro del tejido empresarial colombiano.

Actualmente ya existen soluciones integradas de facturación electrónica, gestión documental y buzones tributarios con costos cercanos a los 50.000 pesos anuales, lo que empezó a reducir barreras tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.

Las facturas electrónicas también impulsan nuevas formas de financiación.

El avance de estos sistemas también está relacionado con el crecimiento de mecanismos digitales de liquidez empresarial.

Cada vez más compañías utilizan facturas electrónicas como soporte para operaciones de factoring y financiación de corto plazo, aprovechando la trazabilidad y validación jurídica de estos documentos digitales.

Por eso, expertos aseguran que el reto para las empresas colombianas ya no se limita únicamente a emitir facturas electrónicas, sino a desarrollar sistemas eficientes para administrar y proteger millones de registros financieros en tiempo real.

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