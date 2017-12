"Aunque sí hay algunos trastornos, como la intolerancia a la lactosa, para los que las variaciones genéticas son muy claras y se conocen bien, no puede decirse lo mismo en el caso de la mayoría de otros trastornos", acotó la experta, quien explicó que las variaciones genéticas interactúan entre ellas y con factores no genéticos en formas que no se comprende completamente. "Así que es imposible hacer predicciones precisas basadas en información sobre solo algunas de las variantes genéticas implicadas, como hacen muchos de estas pruebas", sostuvo.