EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: se prevén lluvias fuertes y descargas eléctricas

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Se prevén lluvias con descargas eléctricas en CDMX y Edomex

Durante la mañana de este 12 de junio, Ciudad de México y zonas altas del Estado de México presentarán ambiente fresco con bancos de niebla. La Comisión Nacional del Agua informa que, conforme avance el día, la temperatura subirá y el cielo permanecerá nublado; existe probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la tarde, se prevé que las lluvias alcancen entre 50 y 75 milímetros en 24 horas en el centro, suroeste y este del Estado de México, así como precipitaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México. Se espera viento de dirección variable, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.