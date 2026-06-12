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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 12 de junio: se prevén lluvias fuertes y descargas eléctricas

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

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En pocas líneas:

06:48 hsHoy

Se prevén lluvias con descargas eléctricas en CDMX y Edomex

Durante la mañana de este 12 de junio, Ciudad de México y zonas altas del Estado de México presentarán ambiente fresco con bancos de niebla. La Comisión Nacional del Agua informa que, conforme avance el día, la temperatura subirá y el cielo permanecerá nublado; existe probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la tarde, se prevé que las lluvias alcancen entre 50 y 75 milímetros en 24 horas en el centro, suroeste y este del Estado de México, así como precipitaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México. Se espera viento de dirección variable, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 25 a 27 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 14 y 16 grados.

06:48 hsHoy

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este viernes 12 de junio, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de México.

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