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Estados Unidos vs Paraguay en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el primer triunfo para su afición

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

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Ilustración digital de medio cuerpo de Miguel Almirón (Paraguay) y Christian Pulisic (Estados Unidos) sobre un fondo de las banderas de sus países.
Una vibrante ilustración digital editorial muestra a Miguel Almirón de Paraguay y Christian Pulisic de Estados Unidos, destacando la previa del enfrentamiento de sus selecciones nacionales en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos será el tercer anfitrión del Mundial 2026 en debutar en la fase de grupos. En el SoFi Stadium de Los Ángeles le hará los honores a la Selección de Paraguay, que regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Estados Unidos y Paraguay inauguran su participación en el Grupo D del Mundial 2026 este 12 de junio desde un inmueble con aforo para 70,000 aficionados. Este será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en un evento mundialista; la primera vez se dio en el Grupo 4 del Mundial de 1930, con triunfo estadounidense 3-0.

La selección estadounidense, dirigida por Mauricio Pochettino, debuta como local con Christian Pulisic como máximo referente y la misión de hacer valer la localía. El equipo llega tras un proceso de recambio y con la experiencia de haber superado la fase de grupos en sus tres últimas apariciones mundialistas.

Paraguay, bajo el mando de Gustavo Alfaro, vuelve a la Copa del Mundo tras su mejor actuación en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final. El capitán Gustavo Gómez lidera la defensa, mientras que Miguel Almirón y Julio Enciso, quien se recupera de una lesión, buscan ser piezas clave en el ataque.

¿A qué hora comienza el partido?

El partido Estados Unidos-Paraguay correspondiente a la fecha 1 del Sector D del Mundial 2026, iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Posible alineación de Estados Unidos

La formación probable del conjunto estadounidense es un 4-3-3, con Matt Freese en la portería; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream y Antonee Robinson en la defensa. Weston McKennie, Tyler Adams y Sergiño Dest en el mediocampo; y en ataque, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Probable formación de Paraguay

Paraguay también podría apostar por una línea de cuatro en defensa, con Gatito Fernández en el arco; Júnior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez y Juan Cáceres en la zaga; Julio Enciso, Alejandro Romero Gamarrá y Andrés Cubas en el mediocampo; y Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria en la ofensiva.

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Mauricio Pochettino expone su visión sobre el liderazgo en la selección de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Reuters)
Mauricio Pochettino expone su visión sobre el liderazgo en la selección de Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Reuters)

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El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de 2026 vivirá este viernes 12 de junio una jornada marcada por el inicio de la participación de las selecciones de los otros dos países anfitriones, Canadá y Estados Unidos, que debutarán ante Bosnia y Herzegovina y Paraguay, respectivamente.

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