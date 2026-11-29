La miocardiopatía dilatada agranda el ventrículo izquierdo del corazón y provoca insuficiencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La miocardiopatía dilatada es una enfermedad del músculo cardíaco en la que el ventrículo izquierdo, la cavidad que impulsa la sangre al resto del cuerpo, se agranda y pierde fuerza. Cuando eso ocurre, el corazón no puede bombear con eficiencia y aparece la insuficiencia cardíaca. La respuesta al tratamiento varía de persona a persona: algunas recuperan la función cardíaca, mientras otras avanzan hacia un deterioro que exige terapias más complejas.

Esa variabilidad plantea una pregunta sin respuesta clara: por qué quienes comparten un mismo diagnóstico evolucionan de maneras tan distintas. La enfermedad puede vincularse con cambios genéticos, infecciones, exposición a sustancias tóxicas o ciertos medicamentos. Aun así, el abordaje habitual para los casos con capacidad de bombeo reducida suele comenzar con un esquema estándar de fármacos, sin que las particularidades de cada paciente definan de entrada la elección del tratamiento.

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Investigadores de la Universidad McGill, en Montreal, desarrollaron una plataforma experimental para observar cómo responden las células cardíacas de distintas personas ante los mismos estímulos. El estudio piloto, publicado en npj Biomedical Innovations, analizó células de dos pacientes con miocardiopatía y dos voluntarios sanos, y encontró diferencias entre ellos. Con todo, la muestra es demasiado pequeña para extraer conclusiones que puedan aplicarse en la práctica clínica.

El tratamiento habitual para esta afección cardíaca aplica un esquema de fármacos que no contempla las particularidades iniciales de cada individuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar y titular la combinación de medicamentos recomendada por las guías clínicas puede llevar semanas o meses. Después, los médicos deben esperar para saber si el corazón responde antes de considerar otras opciones. Esa incertidumbre es la que impulsa el interés por herramientas capaces de detectar diferencias entre pacientes desde el laboratorio.

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Las células de la sangre permiten estudiar cada caso en el laboratorio

El método parte de una muestra de sangre. El equipo reprogramó esas células hasta convertirlas en células madre con capacidad de transformarse en cualquier tejido del cuerpo y, a partir de ahí, obtuvo cardiomiocitos, las células musculares responsables del latido del corazón. Con ese proceso, creó modelos que laten en el laboratorio y conservan la información genética de cada participante.

Mediante microscopía de alta resolución, los investigadores analizaron cada célula por separado. También emplearon biosensores, pequeños indicadores que se activan según los procesos que ocurren dentro de la célula, para medir la actividad de proteínas vinculadas con la contracción y la supervivencia del tejido cardíaco. Según se detalla en el estudio, cada participante presentó un patrón propio tanto en esas señales moleculares como en el comportamiento de sus células.

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El método científico reprograma células de la sangre para producir cardiomiocitos que conservan la información genética de cada voluntario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis célula por célula también reveló que no todas reaccionaban igual dentro de un mismo cultivo, lo que ayuda a entender por qué una medición general puede enmascarar grupos pequeños con respuestas más pronunciadas.

“Finalmente tenemos herramientas que pueden ayudarnos a ir más allá de un enfoque uniforme para todos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca”, afirmó Terry Hébert, profesor del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad McGill y autor sénior del trabajo, según el comunicado de prensa.

La investigación fue co-liderada por Giada Castagnola y Diego Loggia, estudiantes de doctorado de ese mismo departamento, junto con colegas de McGill y del Instituto de Investigación del Centro Universitario de Salud de McGill.

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Cada caso mostró una respuesta distinta ante los mismos compuestos

Los científicos ampliarán la investigación con muestras de 40 personas para buscar perfiles que guíen terapias individualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células de la paciente presentaron una respuesta inusual a la fenilefrina, compuesto que activa los receptores adrenérgicos alfa 1, estructuras celulares que reciben señales del sistema nervioso y desencadenan respuestas internas en el corazón. Ninguno de los otros tres participantes, ni el paciente masculino ni los voluntarios sanos, mostró ese mismo comportamiento.

El estudio plantea que ese resultado podría vincularse con una vía de comunicación celular que actúa de manera diferente a la esperada. En el segundo paciente, los análisis registraron una menor respuesta a las señales adrenérgicas, que participan en la regulación del ritmo y la contracción cardíaca. Los autores asocian ese patrón con una posible reducción en la sensibilidad de las células ante esos estímulos.

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“Esto es exactamente el tipo de diferencia que esperamos descubrir”, afirmó Hébert, según el comunicado institucional. “Si bien son resultados preliminares, el hallazgo sugiere un posible blanco terapéutico y podría contribuir a una mejor comprensión de las diferencias en la enfermedad cardíaca entre mujeres y hombres, que han sido históricamente poco estudiadas”, agregó.

El equipo ampliará el trabajo a 40 personas

Las células de la paciente evaluada presentaron una respuesta atípica a la fenilefrina que no apareció en los demás participantes del ensayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó a cuatro personas, por lo que sus resultados no permiten establecer conclusiones aplicables a casos generales ni orientar decisiones clínicas concretas. Su aporte consiste en validar una estrategia para comparar, en modelos derivados de cada individuo, las señales y el funcionamiento de sus células cardíacas.

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El equipo ya cuenta con células obtenidas de muestras de 40 personas para continuar la investigación. “A medida que ampliemos este trabajo a más pacientes, esperamos descubrir diferencias biológicas que podrían cambiar la forma en que se trata la insuficiencia cardíaca”, señaló Hébert, según el comunicado de prensa. La plataforma, por ahora, busca identificar perfiles que, si se confirman con grupos más amplios, podrían orientar futuras investigaciones sobre tratamientos ajustados a cada caso.