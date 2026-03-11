Medicamento IV aprobado reduce los síntomas del lupus, según un ensayo clínico

MARTES, 10 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Un fármaco intravenoso ya aprobado reduce significativamente los síntomas del lupus, según mostró un nuevo ensayo clínico .

Más de tres cuartas partes de los pacientes con lupus que tomaron obinutuzumab (Gazvya) mostraron una mejora significativa en sus síntomas tras un año con el medicamento, informaron los investigadores el 6 de marzo en The New England Journal of Medicine.

El fármaco también mejoró el tiempo entre brotes de lupus y tuvo una tasa de remisión más que duplicada en comparación con el placebo, según los investigadores.

Gazvya ya está aprobado para tratar la inflamación renal causada por lupus. El fármaco provoca que el sistema inmunitario ataque y destruya las células B, que producen los anticuerpos que causan el lupus.

El ensayo clínico "representa uno de los éxitos más contundentes en etapas avanzadas de los últimos años para el tratamiento de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), mostrando evidencia importante de que dirigirse a las células B puede lograr reducciones significativas en la actividad de la enfermedad", dijo el investigador principal, el Dr. Richard Furie, jefe de reumatología en Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York.

"Estamos viendo el potencial de ofrecer un control de enfermedades más robusto y sostenido con menos dependencia de los esteroides", dijo Furie en un comunicado de prensa. "Estos beneficios son profundamente importantes para pacientes, médicos y familias, marcando a Gazyva como un paso importante en el tratamiento de esta enfermedad autoinmune."

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que provoca que el sistema inmunitario se altere en el cuerpo, atacando principalmente la piel, las articulaciones y órganos internos como los riñones o el corazón, según la Fundación del Lupus de América.

El lupus afecta a más de 3 millones de personas en todo el mundo, principalmente mujeres diagnosticadas entre 15 y 45 años, según los investigadores en notas de fondo.

Los brotes frecuentes de lupus pueden causar daños irreversibles en los órganos. Aproximadamente la mitad de los pacientes con lupus desarrollan nefritis lupiana --la complicación renal para la que Gazvya está aprobada-- en los primeros cinco años del diagnóstico.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a más de 300 pacientes con lupus que recibieron tratamiento estándar para la enfermedad, y asignaron aleatoriamente a la mitad para tomar Gazvya y al resto un placebo.

Los pacientes recibieron infusiones intravenosas de Gazvya o placebo el primer día del ensayo, seguidas de dosis repetidas en las semanas dos, 24 y 26.

Tras un año, el 77% de los pacientes con Gazvya experimentaron una reducción significativa de su lupus, en comparación con el 54% de los que recibieron placebo.

Alrededor del 35% de los que tomaban Gazvya entraron en remisión, frente al 14% de los que tomaban placebo, según los resultados.

Los pacientes que tomaron Gazvya presentaron una tasa más alta de efectos secundarios graves, 17% frente a 14%, según los investigadores. Los eventos adversos más comunes fueron neumonía, infección del tracto respiratorio superior e infección urinaria, según informaron los investigadores.

Una muerte ocurrió entre los pacientes con Gazvya y tres muertes entre pacientes con placebo. La muerte de Gazvya fue una neumonía.

"Durante décadas, las personas que viven con LES se han enfrentado a un ciclo de actividad impredecible de la enfermedad, opciones de tratamiento limitadas y una carga prolongada de esteroides", dijo el Dr. Levi Garraway, director médico del Grupo Roche, en un comunicado de prensa.

El Grupo Roche fabrica Gazvya y financió el ensayo clínico.

"Estos resultados ... demostrar que Gazyva puede proporcionar un control de enfermedades significativo, clínicamente significativo y sostenido, que es fundamental para prevenir daños potencialmente mortales en órganos principales", dijo Garraway. "Esperamos trabajar con las autoridades sanitarias de todo el mundo para llevar este nuevo tratamiento potencialmente transformador a pacientes con lupus lo antes posible."

Más información

FUENTES: Roche Group, comunicado de prensa, 6 de marzo de 2026; The New England Journal of Medicine, 6 de marzo de 2026