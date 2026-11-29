Writer Salman Rushdie attends the 40th Guadalajara International Book Fair (FIL) to present his book "The Eleventh Hour", in Guadalajara, Mexico, November 28, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

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Salman Rushdie presentó La penúltima hora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y defendió la ficción como un territorio que no puede reducirse a la biografía del autor, la censura ni el escándalo que rodeó a Los versos satánicos. El escritor sostuvo que las historias conservan su fuerza cuando los lectores reconocen que fueron inventadas y que las palabras requieren cuidado para que la sociedad no pierda la capacidad de entenderse.

Durante el diálogo con el politólogo y profesor Jesús Silva Herzog Márquez, Rushdie describió un cambio en su método de trabajo. Tras años de construir sus relatos con una estructura previa, explicó que ahora escribe como quien interpreta jazz: conoce un punto de partida, aunque descubre el rumbo mientras avanza.

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El autor, que presentó su libro en la edición por el 40 aniversario de la feria, afirmó que Cuchillo, escrito después del atentado que sufrió en Nueva York en 2022, terminó por abrirle nuevamente el acceso a la imaginación. “Escribir este libro me cerró eso, pero cuando ya escribí ficción, eso me liberó, porque sentí que se abría la puerta de la ficción en mi mente”.

Rushdie explicó que el libro sobre el ataque adquirió la forma de una historia de amor, más allá de su dimensión testimonial. “Yo estoy en una punta del triángulo y, por otra parte, está el atacante y la otra parte es mi esposa: metafóricamente son amor y muerte, odio y belleza”.

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Writer Salman Rushdie talks with writer Jesus Silva-Herzog Marquez during the 40th Guadalajara International Book Fair (FIL), as Rushdie present his book "The Eleventh Hour", in Guadalajara, Mexico, November 28, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

El novelista británico-estadounidense rechazó la idea de que toda narración ficticia esconda un retrato personal de quien la escribe. Al referirse a los modos de lectura que buscan equivalencias entre autor y personaje, sostuvo: “La ficción es algo inventado. No es un autorretrato disfrazado”.

Esa defensa también atravesó su reflexión sobre los libros que generan condenas antes de ser leídos. Rushdie recordó que los ataques contra obras como Ulises, de James Joyce, o Lolita, de Vladimir Nabokov, partieron de lecturas ausentes o deformadas, y resumió ese mecanismo con una frase: “La gente que ataca los libros es la que nunca lee libros”.

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La relación entre las palabras, la censura y el poder ocupó una parte central de la conversación. Rushdie señaló que la quema de libros reconoce, antes que niega, la capacidad de los textos para incomodar: “Consideraron que eran tan importantes que debían ser quemados, porque si fueran irrelevantes, nadie los quemaría”.

También relativizó la visión de una sociedad que habría abandonado la lectura. Mencionó que Barnes & Noble planeaba abrir más de 100 librerías y afirmó que las librerías independientes también atraviesan un buen momento en Estados Unidos. “La idea de que los libros están perdiendo lectores es algo que no es cierto y se puede observar”.

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Writer Salman Rushdie attends the 40th Guadalajara International Book Fair (FIL) to present his book "The Eleventh Hour", in Guadalajara, Mexico, November 28, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Rushdie contó que los textos de La penúltima hora no surgieron de un plan para escribir sobre la vejez. La conexión apareció al terminar relatos de extensiones similares, entre ellos uno que comenzó como una historia vinculada con su paso por la Universidad de Cambridge entre 1965 y 1968.

Uno de esos relatos, centrado en un fantasma, nació a partir de una frase que el escritor escribió sin prever su dirección: “Cuando se levantó esa mañana, estaba muerto”. El texto llegó a 80 páginas y llevó a Rushdie a preguntarse si se trataba de un cuento largo o de una novela breve.

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El autor vinculó esa historia con figuras asociadas a King’s College, como E. M. Forster, Alan Turing y Edward James, y con la idea de que la muerte, la memoria y la identidad no admiten respuestas cerradas. “¿Qué significa ser fantasma? ¿Te vas a quedar por siempre siendo fantasma? ¿Es temporal?”, planteó al reconstruir las preguntas que guiaron su escritura.

En otro relato, un personaje que encarna el lenguaje abandona una plaza después de sentirse maltratado. Rushdie explicó que esa alegoría aborda sociedades en las que las diferencias se vuelven tan profundas que las personas dejan de escucharse incluso cuando comparten idioma. “Llegamos a un momento en algunas partes del mundo donde las diferencias son tan profundas y tan amplias que no dejamos que el otro hable”.

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La frase “nuestras palabras nos fallan”, situada al final de uno de sus cuentos, no contradice, según Rushdie, la idea de que las historias son lo único que permanece. “Las palabras son muy importantes, pero tienes que cuidarlas y asegurarte de que las palabras no se descompongan”.

Writer Salman Rushdie attends the 40th Guadalajara International Book Fair (FIL) to present his book "The Eleventh Hour", in Guadalajara, Mexico, November 28, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

Rushdie defendió el humor como una forma de resistencia frente a quienes pretenden imponer una sola visión del mundo. Recordó su participación en Curb Your Enthusiasm, donde Larry David imagina que una obra suya le provoca problemas con el ayatolá y busca su consejo para enfrentar esa situación.

El escritor aceptó aparecer en la serie después de concluir que reírse de la amenaza podía ser una respuesta válida. “Podemos reírnos acerca de esto y esa sería una victoria”, dijo sobre su decisión de participar en la comedia.

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Al hablar de Franz Kafka, Rushdie volvió sobre la condición inconclusa de las historias humanas. Citó El castillo y la novela que Max Brod publicó como América para sostener que algunas obras ganan fuerza precisamente porque no ofrecen una resolución definitiva.

“Todos aquí en esta sala somos cuentos sin terminar, porque nuestra historia sigue y no sabemos cómo va a terminar”, afirmó. Luego añadió: “La vida humana es mejor porque todavía no termina”.