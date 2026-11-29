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Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
A qué hora jugarán Boca-Gimnasia La Plata:
El duelo se pondrá en marcha a las 20.30 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports. Darío Herrera será el árbitro.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Gimnasia La Plata.