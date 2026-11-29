Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Gimnasia La Plata .

El duelo se pondrá en marcha a las 20.30 y se podrá seguir por la pantalla de TNT Sports . Darío Herrera será el árbitro.

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