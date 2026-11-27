Un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Lancashire halló que una dosis diaria de esta sustancia bajó la presión sistólica un promedio de 8,5 mmHg en adultos con hipertensión leve (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de la Universidad de Lancashire, Reino Unido, determinó que consumir una pequeña dosis diaria de aceite de menta durante solo 20 días redujo de forma significativa la presión arterial sistólica en adultos con hipertensión leve. Los participantes que recibieron el aceite registraron lecturas sistólicas un promedio de 8,5 mmHg más bajas que quienes tomaron un placebo, según los resultados publicados en la revista PLOS One.

La investigación, liderada por el doctor Jonnie Sinclair, especialista en Ciencias del Deporte y la Salud de la Universidad de Lancashire, se suma al creciente interés por alternativas naturales y de bajo costo para controlar la hipertensión. Según los propios autores, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo prevenible de enfermedad cardiometabólica y el mayor factor de mortalidad a escala global.

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El aceite de menta dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión sobre las arterias

Una infografía detalla la reducción de 8,5 mmHg en la presión sistólica mediante el uso de aceite de menta según un estudio de la Universidad de Lancashire en Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta contiene compuestos biológicamente activos como el mentol —responsable de su característica sensación de frescor— y los flavonoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes. A estos se suman sus efectos antiinflamatorios y vasodilatadores: la planta puede ayudar a que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen, lo que permite que la sangre circule con mayor facilidad y disminuye la presión ejercida sobre las paredes arteriales.

Estos mecanismos ofrecen una explicación plausible a los resultados, aunque los investigadores reconocen que aún se requieren estudios adicionales para precisar cómo opera el proceso a nivel fisiológico. Sinclair señaló que los medicamentos convencionales para la hipertensión “no siempre tienen efectos claros a largo plazo y pueden causar efectos secundarios no deseados”, según sus declaraciones recogidas por la universidad y publicadas en la revista Science Daily.

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El ensayo incluyó 40 adultos con presión elevada durante un período de 20 días

Para el experimento, los investigadores reclutaron 40 adultos de entre 18 y 65 años con presión arterial elevada o hipertensión en estadio 1. Los participantes fueron asignados de forma aleatoria a dos grupos: uno consumió 100 microlitros de aceite de menta apto para uso alimentario al día —equivalente a una décima de mililitro—, divididos en dos dosis disueltas en agua; el otro recibió un placebo con sabor a menta, pero sin los compuestos activos del aceite.

Investigadores de la Universidad de Lancashire observaron que una dosis de 100 microlitros al día durante 20 días se relacionó con una caída de aproximadamente 8 mmHg en la presión sistólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los 20 días, la presión sistólica promedio del grupo que tomó aceite de menta bajó de aproximadamente 130 a 122 mmHg, mientras que en el grupo placebo los valores no registraron cambios relevantes. La presión sistólica mide la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias en cada contracción del corazón; cuando se mantiene elevada de forma sostenida, puede dañar los vasos sanguíneos y elevar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

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Los resultados son alentadores, pero se necesitan ensayos más amplios para confirmarlos

Además de la presión sistólica, los investigadores de la Universidad de Lancashire monitorearon medidas corporales, análisis de sangre, presión diastólica, frecuencia cardíaca en reposo, bienestar mental y calidad del sueño. Sinclair calificó los hallazgos como “muy positivos” y destacó su relevancia clínica, en especial por tratarse de un producto bajo en calorías y de bajo costo, lo que lo convierte en una solución potencialmente accesible para millones de personas en todo el mundo.

La investigación destaca el bajo costo del producto como ventaja, pero advierte que sus resultados no justifican abandonar los medicamentos recetados para la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los autores advierten que el estudio involucró un número relativamente pequeño de participantes y duró menos de tres semanas. Serán necesarios ensayos clínicos más amplios y prolongados para determinar si los beneficios se mantienen en el tiempo y si el aceite de menta puede complementar los tratamientos existentes.

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Los investigadores subrayaron además que los resultados no deben interpretarse como un motivo para abandonar medicamentos recetados ni para ingerir aceites esenciales que no estén formulados para consumo oral.