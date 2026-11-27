Un estudio de la Universidad de Finlandia Oriental analizó el impacto del uso de pantallas y del ejercicio en el cerebro de los adolescentes.

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Los hábitos cotidianos de los jóvenes dejan una marca en el cerebro. Las horas frente a pantallas , la frecuencia con que se mueven y su condición física se reflejan en regiones cerebrales vinculadas a la memoria, el aprendizaje y la atención. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Finlandia Oriental (UFO).

La investigación, realizada con adolescentes de entre 16 y 19 años, encontró que quienes destinan más tiempo al uso de pantallas presentan menor volumen de materia gris en el lóbulo temporal medial, la zona del cerebro con un papel central en la consolidación de recuerdos y en el aprendizaje. Los resultados fueron publicados en la revista NeuroImage Reports.

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El tiempo frente a dispositivos no afecta al cerebro de manera uniforme: ciertas áreas ligadas a la memoria se muestran más reducidas en quienes más los usan, mientras que otras zonas vinculadas a la atención, la planificación de movimientos y el procesamiento visual presentan mayor volumen en ese mismo grupo. La actividad física y la condición física generan, por su parte, efectos igualmente matizados.

El tiempo prolongado frente a pantallas se asocia con una reducción del volumen de materia gris en el lóbulo temporal medial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de pantallas se asocia con menor volumen en zonas de la memoria

La materia gris es el tejido cerebral formado principalmente por cuerpos de neuronas: en términos sencillos, es donde ocurre gran parte del procesamiento de información. Su volumen en distintas regiones del cerebro es uno de los indicadores que los investigadores del área utilizan para estudiar el desarrollo y la salud cerebral.

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“El uso excesivo de pantallas y dispositivos puede ser perjudicial para las áreas del cerebro vinculadas a la memoria y el aprendizaje”, afirmó Hannamari Skog, investigadora doctoral del Instituto de Biomedicina de la UFO, según el comunicado de prensa institucional.

Al mismo tiempo, el estudio detectó que un mayor tiempo de pantalla se asocia con volúmenes más grandes de materia gris en ciertas áreas de la corteza del lóbulo frontal, relacionadas con la planificación de movimientos, la atención, la memoria de trabajo —la capacidad de retener y manipular información a corto plazo— y la toma de decisiones. También se registró mayor volumen en la región occipital, la parte trasera del cerebro encargada de procesar la información visual.

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El uso prolongado de pantallas coincide con un volumen más alto en la corteza frontal y en la región occipital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Skog ofreció una posible lectura de ese dato aparentemente positivo. “El mayor volumen en estas áreas puede estar especialmente relacionado con aplicaciones y juegos que requieren atención, planificación motora y procesamiento de información visual”, explicó la investigadora.

Sin embargo, añadió que ese aumento podría no ser una señal favorable. “Durante el desarrollo cerebral normal en la adolescencia se produce una reducción del volumen de materia gris y un aumento de la eficiencia cerebral. El vínculo positivo entre el tiempo de pantalla y el volumen de materia gris en estas áreas podría reflejar, por tanto, un retraso en el desarrollo cerebral”, señaló Skog.

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La actividad física y la condición física también modifican estructuras cerebrales, aunque de forma diferente

Los efectos del movimiento corporal sobre el cerebro adolescente no fueron menos complejos. Según se detalla en el estudio, niveles más altos de actividad física se asociaron con mayor volumen en la región occipital derecha, relevante para el procesamiento visual.

Una mejor condición física, medida con un puntaje compuesto basado en pruebas de carrera y salto, se vinculó con mayor volumen del lóbulo parietal, involucrado en la atención y la percepción del entorno, pero también con menor volumen del hipocampo y del giro cingulado posterior.

Una mejor condición física en los jóvenes se vincula con un aumento en el lóbulo parietal y una reducción del hipocampo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hipocampo es una estructura ubicada en el interior del cerebro, considerada fundamental para la memoria y el aprendizaje: sin él, la formación de nuevos recuerdos es prácticamente imposible. El giro cingulado posterior, por su parte, es una zona asociada a la memoria, la atención y el procesamiento interno de información. A priori, el dato podría parecer preocupante, aunque los investigadores no extrajeron de él una conclusión definitiva.

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Con todo, advirtieron que “las conexiones entre los factores de estilo de vida y las estructuras cerebrales en la adolescencia son complejas, y se necesita más investigación para comprender su relevancia a largo plazo”, según señaló Skog.

El estudio midió el cerebro de 44 jóvenes sanos con resonancia magnética

La investigación tuvo un diseño transversal, es decir, tomó una fotografía de un grupo de personas en un momento dado, sin seguimiento a lo largo del tiempo. Participaron 44 jóvenes sanos de entre 16 y 19 años (25 mujeres y 19 varones) cuyo volumen de materia gris en distintas regiones del cerebro fue medido mediante imágenes de resonancia magnética (IRM), la técnica de mayor resolución disponible actualmente para estudiar la estructura cerebral sin procedimientos invasivos.

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El hipocampo y el giro cingulado posterior son estructuras cerebrales determinantes para la consolidación de recuerdos y el enfoque atencional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos sobre tiempo de pantalla, uso de dispositivos y actividad física fueron obtenidos a través de cuestionarios. La condición física se evaluó con un puntaje basado en la prueba de carrera de ida y vuelta de 50 metros y el salto de longitud en parado. El trabajo se nutrió de información proveniente del estudio Actividad Física y Nutrición en Niños de la UFO y del estudio FitBrain del Hospital Universitario de Kuopio, ambos con datos recopilados entre 2018 y 2019.