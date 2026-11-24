La proteína perforina destruye células tumorales de forma autónoma sin la intervención de las granzimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante décadas, la ciencia tuvo una respuesta clara para explicar cómo el sistema inmune destruye las células cancerosas: una proteína llamada perforina abre un poro en la membrana del tumor, y por ese agujero se cuelan unas enzimas conocidas como granzimas, que ejecutan la muerte celular. Los propios investigadores lo resumían con una metáfora: si las células del sistema inmune son los soldados, la perforina es el arma y las granzimas, la munición. Pero un nuevo estudio acaba de demostrar que la perforina mata tumores sola, sin necesitar esa munición.

La pregunta que desencadenó la investigación era, en apariencia, sencilla: ¿puede la perforina hacer el trabajo sola? El equipo del Centro de Cáncer Rogel de la Universidad de Míchigan observó que las células tumorales morían incluso cuando las principales granzimas estaban ausentes, lo que sugería que había un mecanismo hasta entonces desconocido. Para confirmarlo, combinaron experimentos de laboratorio, modelos en ratones y datos de pacientes humanos con cáncer.

PUBLICIDAD

El hallazgo central es que la perforina desencadena un tipo de muerte celular llamado ferroptosis, que es una forma de muerte programada dependiente del hierro, en la que se acumulan lípidos oxidados en las membranas de la célula hasta destruirla. Un estudio publicado en la revista Cell detalla por primera vez este mecanismo independiente, con implicaciones directas para el tratamiento del cáncer mediante inmunoterapia.

La perforina altera el hierro dentro de la célula tumoral y la destruye desde adentro

La acción de la perforina satura de hierro las mitocondrias y colapsa la estructura de la célula tumoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo funciona así: cuando la perforina perfora la membrana de una célula tumoral, provoca que el receptor de transferrina, proteína encargada de transportar hierro al interior celular, absorba ese hierro de forma descontrolada. El exceso se concentra especialmente en las mitocondrias, los orgánulos responsables de la producción de energía. Allí, ese hierro en exceso oxida rápidamente los lípidos de las membranas, el sistema celular colapsa y la célula muere.

PUBLICIDAD

“Nuestros hallazgos muestran, por primera vez, que la perforina induce ferroptosis en células tumorales de forma independiente”, afirmó Ilona Kryczek, investigadora de la Universidad de Míchigan y coautora principal del trabajo, según el comunicado de prensa institucional. “Este trabajo cambia nuestra comprensión de uno de los mecanismos más arraigados de la eliminación tumoral mediada por células T y células NK”, completó.

Weiping Zou, profesor de Patología, Inmunología, Biología y Cirugía en la Universidad de Míchigan y también coautor principal, fue quien había formulado la metáfora del arma y la munición en el comunicado institucional. La nueva investigación reescribe esa imagen: la perforina no necesita que nadie le cargue el arma.

PUBLICIDAD

Pruebas en células, ratones y pacientes apuntan en la misma dirección

Una dieta rica en hierro redujo el avance de los tumores en ratones que expresaban perforina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, liderado por Hannah Bell, primera autora del estudio e investigadora del departamento de Fisiología Molecular e Integrativa de la Universidad de Míchigan, utilizó un enfoque de tres vías para validar el hallazgo. En células de laboratorio, comprobó que la perforina sin granzimas seguía siendo letal para los tumores y que la ferroptosis era el mecanismo detrás de esa muerte.

En ratones, los animales con una dieta rica en hierro mostraron una progresión tumoral más lenta, efecto que dependía de la expresión de perforina. Y en datos de pacientes humanos, una mayor expresión de perforina se asoció con mejor supervivencia y mejores respuestas a los tratamientos de inmunoterapia, que son terapias diseñadas para liberar los frenos del sistema inmune y potenciar su acción contra el cáncer.

PUBLICIDAD

“Es una nueva forma de pensar sobre cómo las células inmunitarias matan tumores”, señaló Bell en el comunicado de prensa. El trabajo también contó con la colaboración de Judy Lieberman, de la Escuela de Medicina de Harvard, referente internacional en la investigación de linfocitos citotóxicos, que son las células del sistema inmune especializadas en destruir otras células.

Los alcances clínicos todavía son inciertos, según los propios autores

La falta de perforina debilita la capacidad del sistema inmune para combatir las células cancerosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también encontró que la ausencia de perforina provoca una falla profunda en la inmunidad antitumoral, según informó el comunicado de prensa institucional. Sin esta proteína, el sistema inmune pierde una capacidad que hasta ahora se ignoraba, lo que posiciona a la perforina como un componente central de la respuesta anticancerígena, con implicaciones que, por ahora, los investigadores prefieren no anticipar.

PUBLICIDAD

Sobre las dietas ricas en hierro, Zou advirtió en el comunicado: “Necesitamos ser muy cautelosos. Algunos tipos de cáncer se benefician de un entorno rico en hierro. Para esos tumores, que aún no sabemos con certeza cuáles son, una dieta alta en hierro podría acelerar la progresión”.

La investigación previa del mismo laboratorio fue la primera en vincular al sistema inmune con la ferroptosis en tumores, y el nuevo hallazgo refuerza esa línea con tres tipos de prueba distintos. Los propios autores señalaron que continuarán profundizando en esa dirección.